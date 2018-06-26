Ryanair добавил рейс в польский Быдгощ, увеличив количество направлений из Киева до 12

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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair начнет полеты из/в Украину только в сентябре (если точнее, 3 сентября), но наносить новые маршруты на карту полетов это ей никак не мешает. На этой неделе компания начала продавать билеты на рейс по новому маршруту, связывающему Киев с польским городом Быдгощ.

Для начала напомним, что в изначальной маршрутной сетке полетов Ryanair из/в Украину было 10 маршрутов из Киева (и пять из Львова). Позже лоукостер решил добавить еще один дополнительный маршрут из Киева в Берлин (Шенефельд). А теперь вот еще один рейс в польский Быдгощ. Таким образом, сейчас карта полетов Ryanair включает 12 направлений из Киева.

Согласно информации из системы бронирования авиабилетов перевозчика, рейсы по этому маршруту начнут выполняться с 31 октября с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Самолеты Ryanair будут вылетать из Быдгоща в 16:50 и после 50-минутной стоянки в киевском аэропорту Борисполь в 20:25 будут возвращаться. Время в пути составит 1 час 45 минут.

Минимальная цена авиабилетов начинается от 25 евро в одну сторону. С учетом скидки в рамках распродажи, которая сейчас проводится, минимальная цена на некоторые рейсы стартует от 22 евро.

Остается добавить, что Ryanair станет вторым авиаперевозчиком на линии Киев-Быдгощ. Польская авиакомпания LOT начнет выполнят рейсы по этому маршруту с 10 августа, причем с той же частотой – дважды в неделю.

Источник: avianews