Бразилия запретила X / Twitter s будет штрафовать на $8900 в день за доступ через VPN — Apple и Google обязаны удалить приложение

Верховный суд Бразилии запретил социальную сеть X/Twitter из-за политики модерации. В крупнейшей стране Южной Америки проживают 227 млн человек.

Поводом к запрету стало невыполнение требования назначить нового представителя компании в Бразилии. Судебный спор, из-за которого был отозван предыдущий представитель, возник из-за разблокировки компанией учетных записей X/Twitter, которые власти страны обвиняют в дезинформации.

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес приказал Национальному телекоммуникационному агентству (Anatel) ограничить доступ к X в течение 24 часов и дал Apple и Google пять дней, чтобы удалить X из их магазинов приложений. Страна также накладывает ежедневные штрафы в размере 50 000 реалов ($8900) за пользование X через VPN.

Ранее в этом месяце Маск закрыл офисы X в Бразилии из-за угрозы ареста представителя компании, который отказался выполнять решение суда о блокировке пользователей. В среду, 29 августа Верховный суд Бразилии сообщил X, что если компания не назначит нового законного представителя в течение 24 часов, платформу запретят. На следующий день угрозу осуществили. Илон Маск в своей манере рассказал все, что думает о бразильской системе судопроизводства и президентских выборах в стране:

There is growing evidence that fake judge @Alexandre engaged in serious, repeated & deliberate election interference in Brazil’s last presidential election.

Under Brazilian law, that would mean up to 20 years in prison.

And, I’m sorry to say that it appears that some former…

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2024