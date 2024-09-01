Бразилия запретила X / Twitter s будет штрафовать на $8900 в день за доступ через VPN — Apple и Google обязаны удалить приложение

Верховный суд Бразилии запретил социальную сеть X/Twitter из-за политики модерации. В крупнейшей стране Южной Америки проживают 227 млн человек.

Поводом к запрету стало невыполнение требования назначить нового представителя компании в Бразилии. Судебный спор, из-за которого был отозван предыдущий представитель, возник из-за разблокировки компанией учетных записей X/Twitter, которые власти страны обвиняют в дезинформации.

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес приказал Национальному телекоммуникационному агентству (Anatel) ограничить доступ к X в течение 24 часов и дал Apple и Google пять дней, чтобы удалить X из их магазинов приложений. Страна также накладывает ежедневные штрафы в размере 50 000 реалов ($8900) за пользование X через VPN.

Ранее в этом месяце Маск закрыл офисы X в Бразилии из-за угрозы ареста представителя компании, который отказался выполнять решение суда о блокировке пользователей. В среду, 29 августа Верховный суд Бразилии сообщил X, что если компания не назначит нового законного представителя в течение 24 часов, платформу запретят. На следующий день угрозу осуществили. Илон Маск в своей манере рассказал все, что думает о бразильской системе судопроизводства и президентских выборах в стране:

There is growing evidence that fake judge @Alexandre engaged in serious, repeated & deliberate election interference in Brazil’s last presidential election. Under Brazilian law, that would mean up to 20 years in prison. And, I’m sorry to say that it appears that some former… — Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2024

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«Появляется все больше доказательств того, что фальшивый судья @Alexandre участвовал в серьезном, неоднократном и преднамеренном вмешательстве в выборы во время последних президентских выборов в Бразилии. По бразильскому законодательству это означало бы до 20 лет заключения. И мне жаль признать, что, похоже, некоторые бывшие сотрудники Twitter были соучастниками и помогли ему это сделать. Все, у кого есть примеры или доказательства этого, ответьте на этот пост».

Бразильское правосудие начало расследование против X в апреле после того, как Маск заявил, что он повторно активировал учетные записи, которые X было приказано заблокировать из-за распространения дезинформации. Многие аккаунты, которые де Мораес приказал заблокировать X, связаны со сторонниками экс-президента страны Жаира Мессиаса Болсонару (который исповедовал правые взгляды, в отличие от действующего президента, Луиза Инасио Лулы да Силвы).

«Мы абсолютно не настаиваем на том, чтобы в других странах действовали такие же законы о свободе слова, как в Соединенных Штатах. Фундаментальная проблема, которая здесь поставлена на карту, заключается в том, что судья де Мораес требует от нас нарушать собственные законы Бразилии. Мы просто не будем этого делать», — говорится в официальном заявлении X. Компания говорит, что обнародует все документы, которые доказывают это.

Бразилия требует от основных социальных платформ иметь законного представителя в стране. В прошлом в стране также ненадолго запрещали другие социальные сети, в частности Telegram и WhatsApp.

В Starlink, которая является частью SpaceX, принадлежащей Илону Маску, заявили, что судья де Мораес также отдал приказ заморозить счета компании. «Этот приказ основан на необоснованном определении того, что Starlink должна нести ответственность за штрафы, взысканные — неконституционно — против X», — сообщает Старлинк.

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Источники: Bloomberg, Poder360