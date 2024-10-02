Новости Технологии 02.10.2024 в 11:23 comment views icon

Будущий iPhone SE 4 получит Face ID и функции Apple Intelligence (читай — большую производительность), — Марк Гурман

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Будущий iPhone SE 4 получит Face ID и функции Apple Intelligence (читай — большую производительность), — Марк Гурман

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По словам Марка Гурмана из Bloomberg, будущий iPhone SE будет подобен современным более дорогим iPhone и, вероятно, выйдет в начале 2025 года.

На замену кнопке «Домой» с Touch ID iPhone SE получит Face ID, а также будет поддерживать Apple Intelligence — информация важна не столько в плане искусственного интеллекта, а сколько свидетельствует о более высокой производительности устройства (даже базовые модели iPhone 16, к примеру, получили по 8 ГБ оперативной памяти, чтобы поддерживать Apple Intelligence).

По слухам, новый iPhone SE будет выглядеть как iPhone 14 — без массивных верхних и нижних рамок, а также получит OLED-экран (вместо привычного LCD).

Одновременно с новыми моделями SE, пишет Гурман, Apple будет выпускать 11- и 13-дюймовые iPad Air с «внутренними усовершенствованиями», а также новые клавиатуры Magic Keyboards для обоих размеров, которые будут оснащены некоторыми функциями клавиатуры iPad Pro.

Напомним, что ранее Гурман сообщал об октябрьском событии Apple, на котором покажут новые Mac с чипами M4 (производство якобы уже запущено).

Apple готовит к дебюту в 2025 году умный дисплей и новую homeOS – Марк Гурман

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