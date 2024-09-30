Apple готовит к дебюту в 2025 году умный дисплей и новую homeOS — Марк Гурман

Марк Гурман из Bloomberg поделился очередным инсайдом относительно планов на будущее. Он утверждает, что в следующем году компания из Купертино представит новую операционную систему homeOS, предназначенную для использования в умных дисплеях. И первое такое устройство тоже появится в 2025 году.

Слухи об устройстве, похожем на HomePod, но с дисплеем, ходят уже больше года. Этим летом Гурман писал, что Apple работает над настольным умным дисплеем, оснащенным роботизированной рукой, которая может наклонять и поворачивать экран для лучшего просмотра. В своем последнем отчете Гурман говорит, что в работе находятся две версии устройства: бюджетный дисплей, который будет предлагать базовые функции, такие как FaceTime и элементы управления умным домом, и высококлассный роботизированный вариант, который будет стоить более $1000.

Согласно имеющейся информации, сначала мы увидим более дешевую версию — вероятно, в следующем году — а затем дисплей высокого класса. Ранее Гурман заявил, что роботизированный умный дисплей может быть выпущен не ранее 2026 года. По словам Гурмана, ИИ-функции Apple Intelligence будут ключевой частью для обоих устройств. По его словам, новая homeOS будет базироваться на tvOS от Apple TV.

Источник: Engadget

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