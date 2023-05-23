ByteDance подала иск против штата Монтана с требованием отменить закон о запрете TikTok

ByteDance, владелец TikTok, подала федеральный иск к штату Монтана, запретившему деятельность компании на своей территории. Недавно власти штата запретили ByteDance и TikTok под угрозой штрафа в $10 000 за каждое использование, взимаемого с самой компании и магазинов, распространяющих приложение. Закон вступает в силу в 2024 году.

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По словам юристов компании, иск, поданный в Окружной суд Соединенных Штатов по округу Монтана, направлен на «предотвращение незаконного запрета штата Монтана на TikTok».

«Запрет Монтаны ограничивает свободу слова в нарушение Первой поправки, нарушает Конституцию США во многих других отношениях и противоречит федеральному закону», — заявили адвокаты.

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте назвал запрет важной мерой, направленной на продвижение «общего приоритета по защите жителей Монтаны от слежки Коммунистической партии Китая».

Власти США подозревают сервис видео в предоставлении данных китайскому правительству. На слушаниях в Конгрессе глава TikTok Шоу Зи Чу весьма уклончиво отвечал на вопросы, что не понравилось конгрессменам. Среди представителей власти и политического истеблишмента широко распространено мнение о необходимости запрета TikTok в США. TikTok мог бы помочь выход из Китая и продажа компании, но власти страны выступили против этого.

Источник: CNBC