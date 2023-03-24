Слушания по TikTok в Конгрессе США: конгрессмены недовольны уклончивыми ответами главы компании Шоу Зи Чу, тиктокеры недовольны слушаниями

На слушаниях в Конгрессе CEO TikTok Шоу Зи Чу настаивал на незначительной связи сервиса коротких видео с Китаем и материнской компанией ByteDance. Но судя по всему, законодатели из комитета Палаты представителей по энергетике и торговле были не очень довольны его ответами. Слушания продолжались около пяти часов.

В своем вступительном заявлении председатель комитета Кэти Роджерс заявила, что TikTok следует запретить. «ByteDance связаны с коммунистической партии Китая, а ByteDance и TikTok – одно и то же», — заявила она.

Шоу Зи Чу в своих показаниях утверждал, что «ByteDance не является агентом Китая». Он неоднократно ссылался на проект Texas – масштабный план компании по предотвращению выхода данных американских пользователей за пределы США.

Законодатели в комитете скептически отнеслись к плану. Глава TikTok неоднократно повторял, что данные пользователей из США будут недоступны для сотрудников в других странах до конца этого года. Члены комитета называли проект Texas маркетинговой схемой, заявляя, что он «не проходит проверку на запах». При этом, как и ранее в деле TikTok, конгрессмены проявляли редкое двухпартийное согласие.

Как и на предыдущих слушаниях с участием руководителей социальных сетей, законодатели требовали от Чу однозначных ответов ответа «да» или «нет» на сложные вопросы, их разочаровал его отказ давать такие ответы в ряде случаев. Например, когда Чу развернуто ответил на простой вопрос: является ли ByteDance китайской компанией? Он рассказал, что это глобальная мировая компания, основанная в Китае.

CEO TikTok резко раскритиковали за уклончивый ответ на вопрос о том, шпионили ли сотрудники ByteDance за американскими журналистами: «Я не думаю, что слово «шпионаж» – это правильное определение, — сказал Чу. — В конечном итоге это внутреннее расследование» (в TikTok указали: Чу отрицал, что шпионаж велся по указанию коммунистической партии Китая).

Законодатели задавали и общие вопросы, не относящиеся напрямую к TikTok. Среди прочего Шоу Зи Чу спросили, признает ли он, что китайское правительство преследует уйгурское население. Чу заверил, что «глубоко обеспокоен слышать обо всех видах нарушений прав человека» и отметил, что заявления об этом разрешены на TikTok – также уклонившись от прямого ответа. Подобные вопросы можно счесть не относящимися к делу, однако в данном случае речь идет не о судебном процессе с четкими правилами, а о слушаниях.

Американские законодатели интересовались методами модерации TikTok и их отличием от агрессивной цензуры его китайского аналога Douyin. Была затронута тема безопасности подростков, в частности, предотвращения потенциально опасных вирусных челленджей.

В целом пятичасовые расспросы не убедили членов комитета в том, что проект Texas сможет решить обсуждаемые проблемы. На данный момент будущее TikTok выглядит неопределенным – Шоу Зи Чу уклонился от предположений о нем.

Вчера китайские официальные лица заявили, что выступают против продажи TikTok. Чу уклонился от вопроса об этом и вновь стал рассказывать о проекте Texas.

Тем временем многие пользователи TikTok объединились в защите сервиса – в четверг хэштег #tiktokearing набрал 2,8 млн просмотров. Тиктокеры выкладывали ролики, высмеивающие слушания, высказывались о необходимости реальной, а не сетевой защиты американцев, настаивали на том, что законодательство для таких случаев должно быть общим, а не затрагивать единственную компанию.

TikTok был загружен в США больше раз, чем любое другое социальное приложение, с момента его слияния с американским сервисом Musical.ly. По сведениям Axios, ряд представителей демократической партии опасаются, что запрет TikTok может оттолкнуть молодых людей – группу избирателей, которая сыграла решающую роль в неожиданном успехе партии на прошлогодних выборах.

Источник: Engadget