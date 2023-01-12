Биткоин подпрыгнул выше $18 000 — после того, как юристы обанкротившейся криптобиржи FTX отыскали $5 миллиардов

В четверг биткоин достиг своей самой высокой цены за месяц, поскольку трейдеры сделали ставку на ослабление инфляции в США и «переварили» новости о том, что юристы обанкротившейся криптобиржи FTX отыскали миллиарды долларов активов.

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Флагманская цифровая валюта поднялась выше $18 000 впервые с 14 декабря, увеличившись в цене примерно на 5% за последние 24 часа. Согласно данным CoinMetrics по состоянию на четверг, 5 утра по восточному времени, биткоин торговался на уровне $18 154,35.

Днем ранее юристы криптобиржи FTX заявили, что нашли около $5 миллиардов «ликвидных» активов (включая наличные и цифровые активы).

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Эта находка поднимет настроение многим клиентам FTX, которые столкнулись с крахом криптобиржи в ноябре. Однако юристы предупредили, что сумма настолько велика, что продажа активов может оказать негативное давление на рынок и снизить их стоимость.

“Биткоин уже больше года переживает падение, что является стандартным периодом медвежьего рынка криптовалют. За это время произошло много негативных событий, и если взглянуть на реакцию цен на них, то они снижаются все реже. То есть рынок воспринимает новости неплохо, давление на продажи поглощается, а значит, мы переходим к стадии накопления”, — сказал Виджай Айяр, вице-президент по корпоративному развитию и международному развитию криптобиржи Luno.

Он также добавил, что, похоже, рынок считает, что «худшее для криптовалюты уже позади».

Прогнозируется, что свежие данные об инфляции в США покажут ее ослабление. Экономисты ожидают, что индекс потребительских цен в декабре снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а инфляция вырастет на 6,5% по сравнению с прошлым годом, хотя это будет меньше, чем скачок на 7,1% в ноябре и значительно ниже пикового уровня в 9,1% в июне.

Инвесторы надеются, что ослабление инфляции «надавит» на Федеральную резервную систему США, чтобы она отменила повышение процентной ставки. ФРС вместе с другими центральными банками в течение года таким образом пыталась обуздать стремительную инфляцию — это шаги, которые заставили акции и криптовалюты резко снизиться в 2022 году.

«Сегодняшние показатели индекса потребительских цен могут быть достаточно красноречивыми, и могут повлиять на рискованные активы, такие как криптовалюта», — сказал Айяр.

Эти новости могут привести к падению цены биткоина ниже $17 000, создавая основу для дополнительного и потенциального снижения цифрового актива в диапазоне от $12 000 до $14 000.

В целом стоимость биткоина сейчас упала примерно на 74% по сравнению с историческим максимумом (в ноябре 2021 года флагманская криптовалюта достигла $68 990). В прошлом году почти 1,4 триллиона долларов было стерто с рынка криптовалют, поскольку трейдеры «выбросили» рискованные активы. Падение также было вызвано проблемами, связанными с криптовалютами, в том числе крахами проектов и компаний, таких как FTX и Terra.

Однако 2023-й год биткоин начал с положительным результатом, его цена стабильно росла в течение последних 12 дней. Другие цифровые валюты поддержали скачок флагманской монеты в четверг. Эфир подорожал почти на 5% до $1397,78, в то время как токен Binance BNB вырос на 3% до $283.

Источник: CNBC