Биткоин за $100 000 долларов? Инсайдеры говорят, что в этом году криптовалюта испытает новые максимумы

Биткоин в этом году вырос почти на 70%, но инсайдеры отрасли прогнозируют флагманской криптовалюте еще более оптимистичное будущее.

Своего исторического максимума биткоин достиг в ноябре 2021 года, остановившись на отметке $68 990,90.

Маршалл Берд, директор по стратегии криптовалютной биржи Gemini, говорит, что главная цифровая монета может достичь цены в $100 000 уже в 2023 году – это рост почти на 270%.

«Думаю, что в этом году биткоин, вероятно, достигнет исторических максимумов», — сказал Берд, добавив, что цена в $100 000 является «интересной цифрой».

Берд уверен, что если криптовалюта повторит свой предыдущий рекорд, то для достижения отметки в сто тысяч долларов ей не понадобится слишком много усилий.

Главный технический директор компании-эмитента стейблкоинов Tether Паоло Ардоино также говорит, что биткоин спокойно может продублировать свой предыдущий рекорд в $69 000.

Новые прогнозы более оптимистичны, чем предыдущие — еще в январе руководители отрасли утверждали, что 2023-й станет «годом осторожности и восстановления» для криптовалюты.

Станет ли биткоин «цифровым золотом»?

Частично положительные прогнозы связаны с реакцией главной цифровой монеты на банковский кризис в США, вызванный крахом Silicon Valley Bank и двух криптокредиторов Silvergate Capital и Signature Bank.

Вместо того чтобы обрушиться, биткоин наоборот укрепил свои позиции. Сторонники говорят, что криптовалюта доказала, что может быть альтернативой традиционной банковской системе как место для безопасного хранения денег.

«Я считаю, что этот рост можно объяснить тем, что люди напуганы крахом банковской системы», — сказал Оливер Линч, генеральный директор Bittrex Global.

Многие годы сторонники биткоина утверждали, что он является формой «цифрового золота» — безопасного актива, который может защитить инвесторов от инфляции и обеспечить инвестициями во время неурядиц. Но за последние несколько лет биткоин торговался в корреляции с акциями, в том числе с технологическими акциями Nasdaq.

Сейчас есть признаки «отделения» биткоина, который в этом году значительно превзошел Nasdaq, многие другие рисковые активы и золото. Но криптовалюта также получила толчок благодаря надежде на уменьшение агрессивности ФРС по повышению процентных ставок.

Ставка на $1 000 000

Дискуссии о возможных путях развития биткоина в 2023 году начались после того, как Баладжи Шринивасан, инвестор и бывший технологический руководитель Coinbase поставил $2 млн на то, что главная цифровая монета достигнет отметки в $1 млн или более за 90 дней. Ставка была сделана в ответ на заявление другого пользователя Twitter, который сказал, что ставит $1 млн на то, что США не вступят в гиперинфляцию.

Шринивасан утверждал, что «мир деноминирует биткоин как цифровое золото», поскольку начинается гиперинфляция, подрывающая стоимость доллара, и страны, отдельные лица и компании начинают покупать большие объемы биткоинов.

«Думаю, что после того, как биткоин достигнет миллиона долларов за 90 дней, в мире произойдут сумасшедшие вещи, которых мы бы не хотели», — сказал Маршалл Берд, директор по стратегии криптовалютной биржи Gemini, добавив, что может понадобиться 10 лет, чтобы приблизиться к этой цифре.

Цена биткоина в $1 млн — это примерно в 3600% больше текущей цены цифровой валюты.

«Я немного скептически отношусь к этому, и, честно говоря, даже не надеялся бы на это. Если биткоин достигнет столь высокого уровня, это будет означать, что вся экономика развалится. Не уверен, что это мир, в котором мы хотим жить», – сказал Паоло Ардоино из Tether.

Источник: CNBC