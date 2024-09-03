Биткоины или парализация сети: экс-инженер хакнул компанию и попытался ее шантажировать на $750 000

Хотел быстро разбогатеть, а теперь рискует провести 35 лет за решеткой.

Даниэль Райн из Канзас-Сити (США) предстал перед судом за попытку шантажа промышленной компании в Нью-Джерси. Правоохранители задержали 57-летнего мужчину 27 августа 2024 года. Бывший инженер обвиняется в вымогательстве, умышленном повреждении защищенного компьютера и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

По данным следствия, работники компании получили электронное письмо с требованием выкупа. Злоумышленник утверждал, что заблокировал доступ IT-администраторов к сети, удалил резервные копии данных и угрожал ежедневно выключать по 40 серверов в течение 10 дней, если ему не заплатят 20 биткоинов (на тот момент примерно $750 000).

Министерство юстиции США сообщило, что Райн получил несанкционированный доступ к компьютерным системам компании через удаленный вход в учетную запись администратора. Он запланировал выполнение нескольких задач в сети, в частности изменение паролей администратора и отключение серверов.

Следователи обнаружили, что подозреваемый использовал утилиту Windows net user и инструмент PsPasswd из набора Sysinternals для модификации учетных записей доменного и локального администратора. Он изменил пароли на «TheFr0zenCrew!». Райн также использовал скрытую виртуальную машину для удаленного доступа к учетной записи администратора с рабочего ноутбука.

Если суд признает Райна виновным, ему грозит 35 лет тюрьмы и штраф $750 000.

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Источник: TheHackerNews