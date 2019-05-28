Бюджетный смартфон Redmi 7A с аккумулятором на 4000 мА·ч оценили всего в $80

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На презентации новых смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, как мы уже упоминали, представители бренда Redmi поделились информацией о сроках начала продаж представленной на прошлой неделе модели Redmi 7A.

Как и ожидалось, младший брат обычного Redmi 7, который уже давно продается в Украине, оказался немногим дороже модели Redmi Go — самой доступной модели бренда на урезанной версии ОС Android Go. Говоря точнее, базовую версию Redmi 7A, оснащенную 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти, на рынке Китая оценили в эквивалент $80, тогда версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти обойдется немногим дороже — $86.

Смартфон Redmi 7A отличается 5,45-дюймовым дисплеем разрешением 1440х720 пикселей, платформой Snapdragon 439 и аккумулятором емкостью 4000 мА·ч. В конфигурацию входит одинарная основная камера разрешением 13 Мп и фронтальная на 5 Мп. Также эта модель располагает разъемом 3,5 мм и водоотталкивающим покрытием P2i. Из коробки на смартфон установлена Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Цветов на выбор два — черный и светло-синий.

В Китае продажи Redmi 7A стартуют в один день с Redmi K20 — 6 июня. Можно быть уверенным, что эта модель, пришедшая на замену прошлогоднему Redmi 6A, будет продаваться официально и в Украине.