Бюджетный смартфон Xiaomi Mi 9 Lite готовится к выходу. Это будет Xiaomi CC9 для Европы

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Xiaomi продолжает заваливать рынок новыми смартфонами: к недавно анонсированным Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro (пока только в Китае) в скором времени прибавится еще и Xiaomi Mi 9 Lite — эта модель уже появилась в каталоге сертифицированных устройств Google.

Грядущая новинка проходит под кодовым названием Pyxis и окажется всего лишь переименованным вариантом модели Xiaomi CC9, выпущенной в Китае двумя месяцами ранее. Напомним, младшая версия Xiaomi CC9, изначально дебютировавшая в Китае под названием Xiaomi CC9e в итоге превратилась в международный вариант Xiaomi Mi A3 с чистым Android и продается в Украине с прошлого месяца (вот наш обзор).

Никаких отличий в плане характеристик не будет. Со всеми особенностями Xiaomi CC9 вы можете ознакомиться в нашем подробном анонсе.

Что же касается модели Xiaomi Mi A3 Pro, которая должна была стать глобальной версией Xiaomi CC9, с момента анонса Xiaomi Mi A3 о ней больше не было никаких упоминаний. Вероятнее всего, производитель попросту передумал и решил выпустить ее в рамках линейки Mi 9.

Источник: gizmochina