Бывший PlayStation-эксклюзив Journey вышел в App Store

Издатель Annapurna Interactive без предварительного анонса портировал медитативную адвенчуру Journey на мобильные устройства Apple. Игра уже доступна в App Store по цене $5 и требует для запуска iOS версии 12.2.

Первоначально Journey была эксклюзивом PlayStation: в 2012-м она вышла на PS3, где стала хитом, а спустя три года зарелизилась на PS4. В начале июня этого года игру выпустили на PC в онлайн-магазине Epic Games Store. Примечательно, что на ПК тайтл стоит в разы дороже, чем в App Store, и обойдется в 400 гривен.

Помимо того, что Journey пришлась по душе критикам и рядовым геймерам, на момент выхода для PlayStation 3 игра получила премии VGX в категориях «Лучшая игра для PlayStation 3», «Лучший OST» и «Лучшая независимая игра», а также забрала призы за «Лучший звук», «Игровой дизайн» и премию в категории «Многопользовательская онлайн-игра» от BAFTA.

Источник: Engadget