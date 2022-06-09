Первый трейлер аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners — выйдет на Netflix в сентябре 2022 года

Учитывая всю драму, развернувшуюся вокруг проблемного запуска Cyberpunk 2077, легко забыть еще один увлекательный проект на горизонте — аниме-спин-офф Cyberpunk: Edgerunners от известной студии Trigger (Это та самая команда, что подарила нам такие шедевры как Promare, Little Wittle и Kill la Kill). Аниме-сериал от Netflix, базирующийся на вселенной игры CD Projekt Red впервые анонсирован в 2020 году, и вот сейчас наконец-то появился первый трейлер. Трудно точно сказать, что происходит в минутном тизере, но выглядит он невероятно.

Cyberpunk: Edgerunners рассказывает отдельную 10-серийную историю об уличном парне, который пытается выжить в городе будущего, одержимого технологиями и модификациями тела. Имея все, что можно потерять, он решает остаться в живых, став виртуозом — наемником, также известным как киберпанк». из официального синопсиса

Трейлер Cyberpunk: Edgerunners

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Cyberpunk: Edgerunners расскажет о похождениях новых героев. За сюжет отвечает Рафал Яки – соавтор «Гвинта», а саундтрек пишет Акира Ямаока (Silent Hill). Также в проекте принимают участие другие талантливые люди — режиссер Хироюки Имаиси, а также писатели Масахико Оцука и Йосики Уса.

Ожидается, что шоу выйдет на Netflix в сентябре.

Отрывок из будущего аниме