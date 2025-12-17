CD Projekt запустила в GOG ежемесячную подписку за $5 для фанов старых игр

CD Projekt Group запустила для GOG новую платную программу поддержки Patrons, которая напрямую финансирует программу сохранения классических игр для ПК. Она стоит $5.

Речь идет не о доступе к библиотеке или контенте по подписке, а о добровольной поддержке работы магазина по лицензированию, восстановлению и адаптации старых игр под современные системы. Платформа пытается сохранить цифровое игровое наследие, для чего даже ищет детективов. Поэтому Patrons — это отдельная система поддержки, похожа по логике на Patreon. Подписку можно отменить в любое время.

В GOG объясняют, что их программа сохранения игр охватывает несколько направлений: от защиты прав и работы с лицензиями до исправления проблем совместимости с современными версиями Windows и даже восстановления утраченных со временем функций. И все для того, чтобы классика по типу Dino Crisis запускалась без проблем и в то же время оставалась максимально аутентичной к оригиналу.

Платформа признает, что работает почти без прибыли или даже с убытками, оставаясь скорее поддержкой для основного бизнеса CD Projekt Group. За первые девять месяцев 2025 года магазин получил лишь 910 тыс. злотых прибыли (около $253 тыс.) при доходе в 143 млн злотых ($39 млн). Остальное ушло на высокие расходы, в частности на лицензирование игр и работу с интеллектуальной собственностью, права на которую CD Projekt далеко не всегда контролирует полностью.

«GOG Patrons — это не спасательный круг. Это способ двигаться дальше и быстрее. Сохранение требует времени, ресурсов и людей. И хотя мы всегда находили возможности, мы знаем, что можем сделать еще больше с вашей поддержкой», — объясняет GOG.

Поскольку подписка создана исключительно для тех, кто хочет поддержать программу, все взносы направляются напрямую на ежедневную работу магазина. В благодарность за оформление Patrons пользователи получают несколько бонусов: доступ к закрытому Discord-серверу с эксклюзивным видеоконтентом, никнейм на страницах игр из Программы сохранения и специальный значок в профиле GOG.

