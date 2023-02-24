ChatGPT тестируют на роботах — чат-бот успешно управляет дронами и раздает задания роботизированным помощникам

ChatGPT продемонстрировал всему миру свою способность быстро отвечать на всевозможные вопросы, писать публикации для соцсетей, статьи и даже книги. Теперь чат-бота стремятся научить руководить робототехникой: например домашним роботом-помощником или даже беспилотником.

Microsoft быстро отреагировала на популярность ChatGPT — ныне он успешно интегрирован в поисковую систему Bing, а скоро появится в браузере Edge и офисных продуктах корпорации. По слухам, Microsoft изрядно потратилась, инвестировав в разработчика чат-бота, стартап OpenAI, более $10 млрд, поэтому планирует получить от ChatGPT как можно больше пользы.

В настоящее время исследователи компании тестируют ChatGPT на роботизированной технике и наглядно демонстрируют, как ИИ может управлять механической рукой или даже дроном. Команда говорит, что изучает способы улучшить взаимодействие человека с роботами, чтобы те смогли реагировать на наши команды, с помощью кода, который создал для них ChatGPT.

«Ну разве не здорово сказать роботизированному помощнику: «Пожалуйста, подогрей мне обед» , а он бы сам нашел микроволновку? Несмотря на то, что речь – это наиболее интуитивная форма для выявления наших намерений, мы полагаемся на написанный от руки код для управления работами. Мы попытаемся изменить это с помощью ChatGPT», — пишут на странице Microsoft.

ChatGPT – это языковая модель, обученная на большом количестве текстов и человеческих взаимодействиях, что позволяет ей генерировать реалистичные ответы на любые вопросы (хотя и не всегда правдивые). Ключевая задача нового исследования — научить чат-бот решать задачи, учитывая запрос пользователя, законы физики и контекст операционной среды робота.

Во время одного из этапов эксперимента, чат-боту предоставили доступ к функциям, с помощью которых можно управлять настоящим дроном, и он оказался чрезвычайно полезным интерфейсом, который объединял пользователя с роботом. Так, ChatGPT ставил уточняющие вопросы, когда инструкции были не слишком четкими, и с успехом писал сложные структуры кода для дрона — например, с запросом осуществить зигзагообразный пролет для визуального осмотра полок. О, ну и он научился делать селфи.

ChatGPT также умело манипулировал роботизированной рукой, написав код для сборки блоков. Впоследствии чат-бот соединил свои текстовые и физические умения при создании логотипа Microsoft — он смог вспомнить, как выглядит логотип, обратившись к собственной базе данных, нарисовал его в виде кода SVG, а затем проанализировал, какие навыки работа помогут составить необходимую форму и дал ему соответсвующую команду.

Источник: Microsoft