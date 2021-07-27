Финансовый отчет Tesla: первая прибыль без экологических кредитов и неизменные планы по запуску новых заводов в этом году

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В ночь на 27 июля Tesla опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2021 года, который, как и ожидалось, оказался крайне положительным — на фоне глобальной нехватки чипов и спада производства автомобильная компания Илона Маска показала феноменальный рост. Мы выбрали из документа ключевые моменты.

Финансы

Выручка Tesla за период с апреля по июнь составила 11,958 миллиарда долларов — на 98% больше, чем год назад (и выше оценки Уолл стрит, равной 11,532 миллиарда долларов).

На основной автомобильный бизнес пришлось 85,3% совокупной выручки — 9,002 миллиарда долларов (на 97% выше прошлогоднего результата).

Валовая маржа автомобильного бизнеса (важный индикатор для инвесторов) поднялась на 298 базисных пунктов — до 28,4%.

Второй квартал 2021 года стал восьмым прибыльным кварталом подряд. Но еще важнее, что Tesla впервые вышла в прибыль «по чистому» — без помощи так называемых нормативных кредитов (zero-emission vehicle) и операций с Bitcoin. Собственно, чистая прибыль за квартал составила 1,142 миллиарда долларов (или 1,616 миллиарда долларов, если считать не по GAAP) — это на 998% больше, чем год назад. Из них на «чистые» дотации от других автопроизводителей, не укладывающихся в экологические нормы, составили всего 354 миллиона долларов, остальное — продажи автомобилей и успехи подразделения систем производства и хранения энергии Tesla Energy (солнечные батареи и аккумуляторы). В то же время на биткоинах, которые сильно помогли увеличить прибыль в первом квартале, в минувшем квартале компания потеряла 23 миллиона долларов.

Если смотреть на другие направления бизнеса Tesla, то подразделение Tesla Energy за год увеличило выручку почти втрое — с 370 миллионов долларов до 801 миллионов долларов. По плану Илона Маска, когда-нибудь в будущем Tesla Energy должно по выручке догнать Tesla Automotive.

Свободный денежный поток Tesla, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, за квартал составил 619 миллионов долларов (рост на 48%), а объем денежных средств и их эквивалентов достиг 16,229 миллиарда долларов (рост на 88%).

После публикации отчета акции Tesla на внебиржевых торгах выросли на 2,21%.

Поставки автомобилей и текущие производственные мощности

Отчет о поставках автомобилей мы детально изучили еще в начале месяца — компания Илона Маска выпустила суммарно 206 421 автомобилей и доставила покупателям 201 250 машин, и для производителя это новый абсолютный рекорд. Секрет успеха в условиях глобального дефицита чипов раскрыл Илон Маск в ходе конференц-звонка с инвесторами — компания переписала ПО для поддержки альтернативных чипов.

В конце 2020 года Tesla достигла ранее намеченной производственной цели — ее суммарные мощности превысили 1 млн авто. Компания по-прежнему не раскрывает планы по продажам автомобилей в 2021 году.

В начале 2020 года глава Tesla Илон Маск допускал, что по итогам 2021 года компания может выпустить 1 млн автомобилей, но затем снизил прогноз до 750 тыс. машин. За первую половину 2021 года Tesla продала 386 050 автомобилей, так что пока эта оценка представляется весьма реалистичной.

В апреле общие поставки автомобилей Tesla превысили отметку в полтора миллиона штук. Учитывая, что рубеж в миллион отгруженный автомобилей Tesla взяла в марте 2020 года, можно не сомневаться, что до конца этого года буде отгружен двухмиллионный автомобиль Tesla.

Планы, новые заводы и модели машин

Строительство европейского завода Tesla Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге и нового американского завода Gigafactory 5 в Техасе продолжается в соответствии с графиком. Планы их запуска до конца 2021 года не изменились (сперва будет введена линия по сборке Model Y, а следом начнется выпуск Model 3).

На Gigafactory 5 будут выпускаться Cybertruck, кроссоверы Model Y и седаны Model 3 для Восточного побережья США, а также тягачи Tesla Semi.

Tesla снова отложила начало продаж тягачей Semi — на 2022 год. Презентации тягача в 2017 году и изначально его выпуск планировался на 2019 год, но с тех пор компания несколько раз сдвигала сроки из-за различных технологических трудностей. Несмотря на недавние сообщения о готовности к выпуску грузовика, его выход на рынок пока задерживается. Tesla заявила, что Semi полностью готов к производству, но производство грузовиков в таком масштабе может быть чревато дефицитом аккумуляторных элементов нового формата 4680 для будущих автомобилей Cybertruck и Model Y, которые будут собираться на Gigafactory 5 в Техас.

Первые поставки горячо ожидаемого бронепикапа Cybertruck по-прежнему запланированы на конец 2021 года, а массовые продажи на 2022 год.

Степень готовности новых заводов Tesla, а также расширяющуюся шанхайскую Gigafactory 3, наглядно демонстрируют изображения ниже:

Аккумуляторные батареи нового поколения (4680)

Элементы 4680 лягут в основу новых структурных блоков, которые будут частью конструкции кузова, соединяющей переднюю и заднюю части днища. В рамках квартального отчета Tesla впервые поделилась апдейтом с момента анонса элементов на батарейном мероприятии в прошлом году. В Tesla заявили о достижении «существенного прогресса» на пути к запуску массового производства, но в то же время признала, что «еще предстоит много работы» в части оттачивания производственных процессов. Недавно компания успешно провела краш-тесты новой структурной конструкции блока и сейчас сосредоточена на 10% производственных процессов, которые сдерживают наращивание производства. Ранее Tesla построила пилотную производственную линию для отладки технологии (кодовое название Roadrunner) рядом с основной калифорнийской фабрикой во Фримонте, а Илон Маск сообщил, что производительность этой пилотной линии составляет 10 ГВт·ч в год. Ранее Tesla объявила о планах выйти на объемы выпуска 100 ГВт·ч к 2023 году и 3000 ГВт·ч — к 2030 году. Разработкой производственного оборудования для крупносерийного производства4680 занимается немецкий производитель промышленных роботов Grohmann Engineering, которого Tesla купила в конце 2016 года (по плану, это произойдет в 2022 году).

Autopilot и Full Self-Driving (FSD)

Во втором квартале Tesla анонсировала переход к модели Tesla Vision, подразумевающей полный отказ от радаров для автопилота в пользу камер, а в июле запустила подписку Full Self Driving, которая обеспечивает доступ к расширенным возможностям Autopilot за $199 в месяц вместо разовой платы в $10 000.

С октября 2020 года Tesla тестирует с ограниченным числом участников следующее крупное обновление Full Self-Driving (FSD), призванное прокачать Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя. За месяцы тестирования Tesla выпустила несколько апдейтов FSD — в конце 2020 года один из тестировщиков на своей Model 3 с FSD совершил почти полностью автономную поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес — и расширила программу, которая пока ограничена только США, до 2000 участников. 10 июля Tesla выпустила в США бета-версию следующего крупного обновления Tesla FSD v9 с новым пользовательским интерфейсом и расширенными возможностями. Сейчас компания продолжает собирать отзывы и готовится к расширению доступности сервиса.

Новые примерные сроки запуска нашумевшего сервиса роботакси Tesla Network, который компания изначально планировала запустить в 2020 году, не сообщаются.

Энергетический бизнес и сеть станций быстрой зарядки Supercharger

В минувшем квартале общие поставки домашних аккумуляторов Powerwall и промышленных Powerpack составили 1274 МВт·ч — это на 204% больше, чем годом ранее.

Поставки солнечных панелей за три месяца составили 85 МВт — втрое больше, чем годом ранее.

Глобальная сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger увеличилась до 2966 штук (рост на 46%), а количество точек подключения — до 26 900 штук (рост на 49%). В Украине станций Supercharger можно не ждать раньше 2022 года. Но накануне Tesla анонсировала открытие Supercharger для электромобилей конкурентов до конца 2021 года. В ходе конференц-звонка Илон Маск подтвердил, что услуга будет доступна через фирменное приложение для всех на рынках, где Tesla использует стандарт CCS. В Северной Америке Tesla использует собственный патентованный разъем. Но можно будет приобрести специальный адаптер прямо на станциях Supercharger. Илон Маск также рассказал, что компания планирует перейти к более продвинутой модели динамического ценообразования на основе скорости зарядки и загруженности на определенных станциях, чтобы стимулировать более короткие сеансы зарядки.

Полный финансовый отчет Tesla за второй квартал 2021 года и расшифровка конференц-звонка с инвесторами — отчет и расшифровка.