Chainalysis: В 2021 году объем «грязной» криптовалюты на счетах достиг рекордных $11 млрд

Отчет компании Chainalysis показал, что в 2021 году произошел резкий рост криминального криптовалютного баланса: в конце декабря на счетах было $11 млрд.

Стоит отметить, что Chainalysis к криминальным балансам причисляет любые средства, которые по их мнению, находятся на адресах незаконных субъектов. В них входят как администраторы рынков даркнета, так и частные кошельки, на которые перевели средства после кражи или взлома.

По данным Chainalysis, на конец 2021 года украденные средства составляют 93% всех преступных балансов в размере $9,8 млрд. Следующими идут фонды рынка даркнета — $448 млн. За ними следуют мошенничества — $192 млн.

Балансы киберпреступников также колебались в течение года: от минимума в $6,6 млрд. в июле до максимума в $14,8 млрд. в октябре. Такие балансы могут падать и по причинам конфискации со стороны властей. Например, значительное падение было в феврале 2022 года, когда Министерство юстиции США конфисковало биткоинов на сумму $3,6 млрд, украденных в результате взлома Bitfinex в 2016 году. На 9 февраля 2022 года криминальные балансы составляют примерно $5 млрд.

В целом Chainalysis выявила 4068 криминальных «китов», владеющих криптовалютой на сумму более $25 млрд. Это всего 3,7% всех криптовалютных «китов» – частных кошельков с криптовалютой на сумму более $1 млн.

Аналитики также использовали анализ часовых поясов, чтобы приблизительно определить местонахождение преступных «китов».

По оценкам Chainalysis, в часовых поясах UTC +1, +2, +3, +4 и –9 их находится больше всего. Эти пояса включают часть России, в том числе крупные населенные пункты, такие как Москва и Санкт-Петербург.

Но в компании предупреждают, что часовые пояса позволяют оценить только примерную долготу, и возможно, что некоторые из этих криминальных «китов» находятся в других странах, таких как Южная Африка, Саудовская Аравия или Иран.

Аналитики подчеркивают, что власти увеличили количество конфискаций криптовалют. Только Налоговое управление США изъяло более $3,5 млрд за 2021 год.

Прошлый отчет Chainalysis показал, что в 2020 году с криминалом были связаны криптовалютные переводы на сумму около $10 млрд.