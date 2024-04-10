Чат-бот OpenAI начал карьеру в Болливуде — ChatGPT заметили в титрах индийского сериала в составе музыкальной команды, согласно публикациям пользователей на Reddit.

Если конкретнее, то его упоминают как «автора текста песен».

Издание MS PowerUser отмечает, что речь идет о комедийно-драматическом сериале Save the Tigers 2, который транслируется на Disney+ Hotstar и рассказывает историю «трех разочарованных мужчин, которые сближаются из-за своих супружеских проблем».

Стоит отметить, что для ChatGPT — это не первый опыт участия в кинопроизводстве. В мультсериале South Park есть эпизод, посвященный чат-боту и написанный с ним в соавторстве — под названием «Deep Learning».

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.