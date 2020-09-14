Чего ожидать от презентации Apple Time Flies: Apple Watch Series 6, обновлённый iPad Air, iOS 14 и iPadOS 14, но без новых iPhone





Уже завтра, 15 сентября, состоится очередная презентация Apple. Однако в этом году она может существенно отличаться от традиционных для компании сентябрьских мероприятий.

Как правило, в сентябре Apple анонсирует свои смартфоны нового поколения. Но осведомлённые источники среди профильных журналистов утверждают, что в этом году новых iPhone на первой осенней презентации не будет. И Apple уже заявила, что новые iPhone не поступят в продажу в обычные для этого сроки – в конце сентября. Так что с большой долей вероятности можно утверждать, что завтра iPhone нового поколения нам не покажут.

Тем не менее, поклонников всё же ожидает несколько новинок. Учитывая, что завтрашнее мероприятие получило название Time Flies («Время летит»), можно предположить, что, как минимум, состоится презентация новой версии умных часов Apple Watch. Вероятно, речь идёт о преемнике Apple Watch Series 5. В метаданных на странице YouTube уже удалось выудить фразу «Series 6». Новые часы могут получить функцию контроля насыщения крови кислородом. В watchOS 7 также можно ожидать встроенное отслеживание сна, больше настроек для циферблатов и переименованное приложение Activity, которое теперь будет фигурировать как Fitness. Дополнительно ожидается появление новой недорогой (по меркам Apple) версии умных часов, которая придёт на смену Series 3 при цене $199.

Кроме того, можно ожидать презентации обновлённой версии планшета Apple iPad Air, который получит дисплей с более компактными рамками, как у iPad Pro. По слухам, в новинке датчик Touch ID перемещён в кнопку питания в верхней части устройства. Среди прочих заимствований у iPad Pro упоминаются коннектор для аксессуаров iPad Pro и система навигации на основе жестов.

Вместе с тем, Apple может анонсировать новые версии операционных систем iOS 14 и iPadOS 14, которые получили ряд новых функций и возможностей.

Слухи также намекают на появление и нескольких других новинок. В частности, ранее говорилось, что Apple работает над новой более компактной и доступной версией умной колонки HomePod и накладными наушниками. Их анонсы ожидались осенью этого года, и вполне вероятно, что их покажут на завтрашнем мероприятии. Кроме того, упоминаются и AirTags – конкуренты меткам отслеживания положения Tile. Вероятно, будет анонсирована подписка Apple One.

Напомним, презентация Apple Time Flies начнётся 15 сентября в 20:00 по киевскому времени.

Источник: The Verge