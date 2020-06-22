Apple анонсировала iPadOS 14 – ОС, оптимизированная для крупных дисплеев планшетов





Компания Apple анонсировала новую версию своей мобильной операционной системы, ориентированной на использование в планшетах iPad. iPadOS 14 разработана с учётом того, что она будет работать на более крупных дисплеях, и содержит соответствующие изменения в дизайне.

Во многих приложениях Apple произошли изменения в дизайне. Например, в приложениях Photos и Music появилась боковая панель, которая позволяет перемещаться между различными разделами приложения, а Calendar содержит больше элементов управления в верхней части экрана.

Вместе с тем, в iPadOS 14 используется переработанная поисковая система, которую Apple называет Universal Search. Её можно использовать в качестве средства запуска приложений, для поиска контактов или документов или даже для поиска в приложениях, которые поддерживают эту функцию. Хотя существующая поисковая система уже поддерживает большую часть из этих функций, новая версия Universal Search больше похожа на Spotlight на Mac. Новая версия поиска получила более компактный дизайн, который позволяет панели поиска появляться поверх приложений, а не блокировать экран.

Ещё одной функцией iPadOS 14 стала улучшенная поддержка рукописного ввода с помощью Apple Pencil. Функция Scribble преобразует рукописный текст (поддерживаются английский и китайский языки) в печатный текст, который можно вставить в любое текстовое поле.

Кроме того, с новой ОС компания Apple наконец позволяет устанавливать на iPad почтовый клиент и браузер по умолчанию. С момента основания мобильной платформы Apple пользователям изначально предлагались лишь собственные приложения Mail и Safari.

Хотя в названии iPadOS фигурирует номер 14, на самом деле это вторая версия специализированной операционной системы для планшетов. Впервые она была анонсирована на прошлогодней конференции WWDC. Нумерация была унифицирована с ОС для смартфонов iOS 14, с которой планшетная операционная система всё ещё разделяет много функций и возможностей. Тем не менее, iPadOS 14 ориентирована на раскрытие возможностей и потенциала больших дисплеев планшетов.

Источник: The Verge