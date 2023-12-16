Четвертый конкурс марафона авторов ІТС, заканчиваем год

Во вчерашней новости про третий конкурс(тот, что фото) в комментариях автор IТС Astat_ASP в комментариях задал мне правильный вопрос относительно того, будут ли оцениваться статьи на другие темы, кроме предложенных?
И тут я понял, что мы немного погрузились в экспериментальные форматы и на две недели ограничили авторов, которые, например, не очень причастны к фотоделу.
Соответственно, мы, посоветовавшись(Рада же для этого и существует:), приняли решение тот конкурс, который планировался сразу после фотоконкурса начать прямо сейчас — параллельно!
И да, тоже на две недели. А то не все успевают за ритмом.
Так вот, представляю вам последний в этом году, но, конечно, не последний вообще, мини-конкурс в рамках марафона авторов ИТС.
Конечно же, любой автор может принимать участие во всех конкурсах, вне зависимости от предыдущих.
Количество работ в рамках отдельного конкурса тоже не ограничивается.
Условия участия: Более четырех абзацев в тексте. Запрет использования ИИ. Интересное раскрытие избранной темы. Фото и видео, в идеале – свои. Желательно очень – личные впечатления или личный опыт, истории из жизни.
Конкурс проводится с 15.12.2023 по 28.12.2023 включительно.
Рекомендуемые темы на конкурс, который начинается сегодня (но вы можете писать на любые темы, мы просто подсказываем, что может быть интересно читателям!):
- «Лучшие техно-подарки на Новый год в разной ценовой категории».
- «Облачное хранилище или внешний накопитель. Последний батл в 2023 году».
- «Есть ли смысл в наше время держать дома NAS».
Победители этого конкурса получат такие призы, за которые мы очень благодарны нашим партнерам Click.UA:
- 1 место — Накопитель внешний SSD 2.5″ USB 1.0TB Samsung T7 Shield Black
- 2 место — Накопитель внешний SSD USB-C 512GB Team PD1000
- 3 место — Накопитель внешний SSD USB-C 512GB Team PD1000
Все конкурсы, которые мы проводим – поощрительные, их основная задача – заинтересовать авторов писать. Особенно тех, кто никогда не писал до этого и хочет попробовать.
Не забываем, что писать можно и вне конкурсов 🙂
С нетерпением ждем ваших статей!
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