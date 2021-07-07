Чипсет Snapdragon 895 вероятно будет выпускать Samsung, а версию Snapdragon 895+ – уже TSMC





Чипсет Snapdragon 865 производился компанией TSMC с применением технологии N7P (второе поколение 7-нанометрового техпроцесса). Но для выпуска процессора Snapdragon 888 компания Qualcomm переключилась на производственные мощности Samsung и 5-нанометровый техпроцесс. Версия Snapdragon 888+ основана на том же 5-нанометровом техпроцессе Samsung, но отличается повышенными рабочими частотами некоторых компонентов. Например, частота вычислительного ядра Cortex-X1 увеличена с 2,84 ГГц до 2,995 ГГц, а модуль NPU разогнан с 26 TOPS (триллион операций в секунду) до 32 TOPS.

По данным инсайдера Ice Universe, в следующем году компания Qualcomm снова намерена заменить производственного партнёра по выпуску флагманских мобильных чипсетов. Сообщается, что грядущий чипсет Snapdragon 895 будет выпускать компания Samsung на базе 4-нанометрового технологического процесса. Обновлённую версию Snapdragon 895+ уже планируется отдать на производство на фабрику TSMC. Для этого чипа также планируется использовать 4-нанометровый технологический процесс.

4-нм техпроцессы обоих производителей являются результатами доработки 5-нанометровых технологий. Они должны обеспечить некоторый прирост производительности и снижение энергопотребления, но точные значения пока не называются. Вероятно, процессор Snapdragon 895 выйдет в декабре 2021 года или январе 2022 года, а улучшенная версия Snapdragon 895+ — в середине следующего года.

Желание Qualcomm сменить производственного партнёра может быть вызвано загрузкой производства у TSMC. Ранее Apple забронировала большие объёмы производства чипов по нормам 5-нанометрового технологического процесса для выпуска процессоров Apple A14 и M1. Потому другим партнёрам могло банально не хватать производственных мощностей для выпуска продукции на том же техпроцессе. Но в следующем году Apple намерена распределить заказы и использовать 4-нм техпроцесс для выпуска процессоров A15 для iPhone, и 3-нм техпроцесс – для чипов, предназначенных для применения в iPad. Таким образом, производственных мощностей TSMC, выпускающих продукцию по 4-нм техпроцессу, хватит и для других партнёров. В том числе, преимуществами новой технологии воспользуется и компания MediaTek, которая заказала выпуск собственных чипов по 4-нм техпроцессу. Причём, именно процессор MediaTek может стать первым чипсетом на рынке, выпущенным по 4-нм технологии.

Источник: gsmarena