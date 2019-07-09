Чипсету AMD Х570 требуется более чем в 2 раза больше энергии (по сравнению с AMD Х470) и активная система охлаждения

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Запуск новой настольной платформы AMD выявил одну интересную особенность. Материнские платы на базе набора системной логики AMD Х570, которые демонстрировались на выставке Computex 2019, были оснащены радиатором чипсета, дополненным вентилятором. Это породило множество вопросов об уровне энергопотребления и тепловыделения нового чипсета. Учитывая наличие активной системы охлаждения, явно чип требует много энергии и выделяет много тепла.

По предварительным озвученным данным, чипсет AMD Х570 потребляет от 11 Вт до 15 Вт энергии. Увеличение уровня энергопотребления якобы вызвано внедрением поддержки интерфейса PCI-Express 4.0. Но проверить эти данные на практике крайне проблематично, так как токопроводящие дорожки питания чипсета расположены внутри печатной платы. Тем не менее, сложность задачи не остановила оверклокера Der8auer.

Он получил в своё распоряжение материнскую плату ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Х570) и её подробную принципиальную электрическую схему. Это позволило оверклокеру определить точки в устройстве, где необходимо совершать действия. После этого Der8auer смог выполнить манипуляции, которые и позволили ему провести измерения тока. Затем аналогичные действия были проведены и с материнской платой предыдущего поколения – ASUS ROG Crosshair VII Hero (Х470).

После проведения всех измерений была составлена общая итоговая таблица. Она свидетельствует, что чипсет AMD Х570 потребляет более чем в два раза больше энергии, если сравнивать с AMD Х470. Даже при простое и без подключенных устройств энергопотребление устройства превышает 7 Вт, в то время как для AMD Х470 этот показатель составляет менее 3 Вт.

При этом подключение NVMe-накопителя с интерфейсом PCI-E 4.0 не вызвало значительного роста энергопотребления. Максимальное потребление энергии приближается к 10 Вт.