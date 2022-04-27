Число подписчиков Spotify выросло на 15% (до 182 млн), несмотря на уход из россии и скандал с Джо Роганом

В первом квартале количество премиум-подписчиков на Spotify достигло 182 млн, по сравнению с 180 млн в прошлом. Это также на 15% больше в годовом исчислении, говорится в отчете компании. А если брать ежемесячное количество активных пользователей, их число выросло на 19% – до 422 млн. по сравнению с 406 млн в конце прошлого года.

Ранее Spotify рассчитывал достичь 183 млн премиум-подписчиков за квартал, но немного не достиг этой цели в результате ухода с российского рынка.

«Если исключить влияние нашего ухода из России, рост абонентской базы превзошел ожидания», — говорится в сообщении компании.

Spotify объявил о приостановке услуг в россии в конце марта, за несколько дней до окончания финансового квартала. Причиной приостановки стал закон, принятый после вторжения в Украину, который наказывает за распространение «фейковых новостей» лишением свободы на срок до 15 лет. Полное прекращение услуг ожидалось к апрелю. По данным компании, произошло 1,5 миллиона отключений за март, а в апреле ожидается 600 тыс, что в общей сложности превысит 2 миллиона.

Также рост подписчиков существенно не замедлился из-за скандала вокруг Джо Рогана. Известные артисты, такие как Нил Янг и Джони Митчелл, убрали свою музыку с платформы после того, как они заявили, что Джо Роган использовал свой подкаст Spotify для распространения дезинформации о вакцинах. B Twitter даже стал популярным хэштег #SpotifyDeleted, и пользователи в знак протеста призывали прекратить использование сервиса.

Сам Роган недавно заявил, что в результате скандала подписчиков у него даже прибавилось.

«Интересно, количество моих подписок резко возросло — вот что безумие. В разгар всего этого я набрал 2 миллиона подписчиков». Джо Роган

Spotify считается крупнейшим в мире сервисом потокового аудио. Его конкуренты – Amazon Music и Apple Music – не публикуют регулярные отчеты о числе подписчиков, но последние публичные данные, составленные Music Ally, показывают, что у Apple Music 60 миллионов подписчиков, а у Amazon Music – 55 миллионов.