Chrome для iOS: поддержка групп вкладок, их синхронизация с ПК и предложения страниц

Сейчас группы вкладок в браузере Chrome можно хранить на настольных системах, где пользователь авторизовался в свою учетную запись. Однако вскоре Google добавит функцию синхронизации с мобильными устройствами. Между тем группы вкладок уже доступны на iOS.

Google подтвердила, что возможность синхронизации групп вкладок между мобильным и настольным браузером Chrome появится «вскоре». Если создать и назвать группу в браузере на мобильном устройстве, она также появится в панели закладок в настольной версии приложения. Google также работает над специальным интерфейсом для групп вкладок на Android.

Группы вкладок уже доступны в Chrome для iOS, начиная с версии 128. На iPhone и iPad можно создать группу, долго нажав на вкладку и выбрав «Добавить вкладку в новую группу». При этом есть возможность назвать такую группу и назначить ей определенный цвет. Затем используется то же меню для добавления других страниц. В то же время сейчас нельзя перетаскивать вкладки в сетке, как на Android.

Еще одним нововведением являются предложения для повторного просмотра страниц. Сейчас «Chrome экспериментирует с предложениями страниц для повторного посещения на основе вкладок, открытых на других устройствах». Для этого используется существующая карточка «Продолжить с этой вкладкой» на странице новой вкладки, которая уже показывает локальные вкладки после вашего отсутствия.

Эта функция будет доступна на Android, iOS и настольных системах. Google хочет, чтобы пользователям не нужно было «сохранять страницу в закладках или запоминать точный URL-адрес», чтобы потом вернуться к ним.

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Источник: 9to5google

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