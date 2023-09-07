Новости Софт 07.09.2023 в 18:51

Chrome получит обновленный внешний вид в стиле Material You

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Вскоре настольная версия браузера Chrome приобретет новый внешний вид. В ближайшие недели браузер получит обновление интерфейса на основе языка дизайна Material You.

Chrome получит обновленный внешний вид в стиле Material You

Обновленный интерфейс предложит новые значки с «акцентом на читаемости» и новые цветовые палитры, которые «лучше дополнят ваши вкладки и панель инструментов». Также можно заметить, что элементы получили более закругленные углы. Ознакомиться с изменениями можно на основании следующих изображений.

Chrome получит обновленный внешний вид в стиле Material You

Google не намерена ограничиваться только браузером. Компания также обновляет интерфейс магазина Chrome Web Store, добавляя в него элементы дизайна Material You. Эти изменения уже можно оценить в общедоступной предварительной версии.

Chrome получит обновленный внешний вид в стиле Material You

Еще одно изменение в Chrome затрагивает функции безопасности. Сейчас при переходе на потенциально опасный сайт осуществляется проверка по списку сайтов, который хранится локально и обновляется каждые 30-60 минут. Но в ближайшие недели проверка сайта на наличие в перечне ненадежных сайтов Google будет осуществляться в режиме реального времени.

«Сократив время между выявлением и предотвращением угроз, мы ожидаем увидеть улучшение защиты от вредоносных программ и фишинговых угроз на 25%», — говорят в Google.

Источник: The Verge

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
CEX і DEX: розрізняємо види криптобірж
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg

Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

Посты
S.T.A.L.K.E.R versus S.T.A.L.K.E.R 2
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Посты
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

ydri

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить