Chrome получит обновленный внешний вид в стиле Material You

Вскоре настольная версия браузера Chrome приобретет новый внешний вид. В ближайшие недели браузер получит обновление интерфейса на основе языка дизайна Material You.

Обновленный интерфейс предложит новые значки с «акцентом на читаемости» и новые цветовые палитры, которые «лучше дополнят ваши вкладки и панель инструментов». Также можно заметить, что элементы получили более закругленные углы. Ознакомиться с изменениями можно на основании следующих изображений.

Google не намерена ограничиваться только браузером. Компания также обновляет интерфейс магазина Chrome Web Store, добавляя в него элементы дизайна Material You. Эти изменения уже можно оценить в общедоступной предварительной версии.

Еще одно изменение в Chrome затрагивает функции безопасности. Сейчас при переходе на потенциально опасный сайт осуществляется проверка по списку сайтов, который хранится локально и обновляется каждые 30-60 минут. Но в ближайшие недели проверка сайта на наличие в перечне ненадежных сайтов Google будет осуществляться в режиме реального времени.

«Сократив время между выявлением и предотвращением угроз, мы ожидаем увидеть улучшение защиты от вредоносных программ и фишинговых угроз на 25%», — говорят в Google.

Источник: The Verge