Что и как украинцы чаще всего заказывали в Glovo в первый год работы сервиса [инфографика]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Вчера сервис Glovo отпраздновал первую годовщину работы в Украине, открыв новый спейс для подключенных к платформе курьеров и огласив интересные детали работы на украинском рынке.

В частности, генеральный менеджер компании Glovo в Украине Дмитрий Расновский рассказал, что данный сервис является одним из наиболее быстрорастущих игроков на рынке быстрой доставки не только в Украине, но и в мире. В октябре 2018 года сервис начал работу в Киеве, а в течение года запустился еще в 10 крупнейших украинских городах — Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове, Полтаве и Херсоне.

В рейтинге самых популярных мобильных приложений в Украине Glovo занимает 4 место, пользователи приложения могут сделать заказ из более чем 3 тысяч локаций, количество подключенных к платформе курьеров насчитывает десятки тысяч, из которых 10 000 ежемесячно доставляют минимум один заказ.

На открытии нового спейса для подключения курьеров Дмитрий Расновский также поделился интересными фактами о первом годе работы сервиса в Украине.

К примеру, кулинарные предпочтения большего количества пользователей — американская кухня, однако, ее догоняют здоровая пища и итальянские блюда. Из магазинов преимущественно доставляют базовые продукты питания — такие как хлеб или молоко. А доставка обезболивающих средств и лекарств от простуды — наиболее частый запрос в разделе «Аптека».

Еще больше интересной информации о результатах работы сервиса в Украине и предпочтениях пользователей можно узнать из следующей инфографики:

Источник: Glovo