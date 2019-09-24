Сервис курьерской доставки Glovo запустился в Полтаве, которая стала юбилейным десятым городом присутствия компании в Украине

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Сегодня сервис курьерской доставки Glovo начинает работу в Полтаве, которая стала юбилейным десятым городом Украины для данной компании.

Для заказа доставки Glovo необходимо воспользоваться бесплатным приложением, которое можно загрузить из App Store (iOS) или Google Play (Android). После создания учетной записи, необходимо выбрать услугу, кликнув на один из «баблов» — «Рестораны», «Аптеки», «Подарки», «Снеки», «Магазины».

Кроме заказов по конкретным заведениям, в приложении есть опция «Курьер», которая позволяет передать любой предмет в зоне действия сервиса Glovo. Стоимость такой услуги фиксированная и составляет 69 грн. При этом габариты заказа должны соответствовать размерам и грузоподъемности фирменного рюкзака курьера, то есть не превышать вес 9 кг и параметры 40х40х30 см.

Для новых пользователей приложения действует реферальная программа, позволяющая получить 100 грн в качестве бонуса. Сначала пользователю нужно поделиться со своим другом промокодом из специального меню приложения. Друг сразу получит 100 грн скидки на следующий заказ. Если он воспользуется услугой доставки, то вы также получите промокод на скидку в размере 100 грн. Отправитель и получатель могут использовать промокод в течение 7 дней.

Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве и Чернигове. Сразу после старта Glovo подписал в столице эксклюзивное соглашение с McDonald’s, в партнерстве с которым запустил сервис быстрой доставки еды на дом McDelivery.

Источник: Glovo