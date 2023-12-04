Новости Устройства 04.12.2023 в 09:27 comment views icon

Что сейчас известно о Samsung Galaxy S24: дата анонса, спецификации, дизайн искусственный интеллект

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Юрій Орос

Автор новин

Флагманский Samsung – это своеобразная витрина смартфонов на Android, которая противопоставляется iPhone и возможностям и цене. Что же известно о линейке Galaxy S24 сейчас, более чем за месяц до официального релиза.

Дата анонса

Samsung традиционно проводит презентацию флагманской линейки в рамках церемонии Unpacked. Согласно истокам и слухам, она должна состояться 17 января.

Дизайн

Согласно свежим данным WindowsReport, S24 будет предлагаться в 4 цветах:

  • Onyx Black
  • Marble Grey
  • Cobalt Violet
  • Amber Yellow

Что сейчас известно о Samsung Galaxy S24: дата анонса, спецификации, дизайн искусственный интеллект

Модификация Galaxy S24 Ultra будет предлагать по существу те же цвета, но с другими названиями:

  • Titanium Black
  • Titanium Gray
  • Titanium Violet
  • Titanium Yellow

Это в определенной степени подтверждает инсайдерскую информацию, что Galaxy S24 Ultra по примеру iPhone 15 Pro перейдет на титан.

Что сейчас известно о Samsung Galaxy S24: дата анонса, спецификации, дизайн искусственный интеллект

Ранее уже публиковались в виде рендеров Galaxy S24360° изображения этих смартфонов, а также живые фото Galaxy S24 Ultra.

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Спецификации

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон подтвердил, что серия Samsung Galaxy S24 будет оснащаться процессорами Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 в зависимости от рынка сбыта. Скорее всего, речь идет о возвращении к схеме: Exynos для Южной Кореи и Европы, а для другого мира — Qualcomm.

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Смартфон будет предлагаться в двух размерах. Стандартный S24 будет иметь 6,2-дюймовый экран и аккумулятор на 4000 мАч, вариант S24 Plus вместо этого даст 6,7-дюймовый дисплей и аккумулятор на 4900 мАч. В обоих случаях частота обновления экрана – 120 Гц. Согласно этой утечке, еще одним отличием этих двух версий будет ОЗУ — 8 и 12 ГБ соответственно.

Что сейчас известно о Samsung Galaxy S24: дата анонса, спецификации, дизайн искусственный интеллект

S24 Ultra будет иметь такой же размер дисплея, как и у S23 Ultra. Модель 2024 будет поддерживать частоту обновления до 120 Гц, однако новинка похоже будет иметь плоский экран, без кривизны по бокам, как в предыдущих моделях.

Должно улучшиться охлаждение благодаря большей в 1,9-разовой паровой камере. Это намекает на увеличение вычислений через инструменты искусственного интеллекта. Новая модель также будет пять задних камер, но, в отличие от предшественника, должен появиться 50 Мп телефото модуль с 3-кратным зумом (по другим данным с 5-кратным).

Что сейчас известно о Samsung Galaxy S24: дата анонса, спецификации, дизайн искусственный интеллект

Искусственный интеллект

На Samsung AI Forum компания анонсировала свой генеративный искусственный интеллект Samsung Gauss, способный работать локально на устройствах. Этот ИИ должен стать частью будущего флагмана – Galaxy S24. По словам представителей Samsung, ее модель «названа в честь Карла Фридриха Гаусса, легендарного математика, создавшего теорию нормального распределения, являющуюся основой машинного обучения и ИИ». Разработанная Samsung Research, модель охватывает Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code и Samsung Gauss Image, соответственно языковая, графическая модель и помощник в программировании.

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