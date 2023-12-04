Что сейчас известно о Samsung Galaxy S24: дата анонса, спецификации, дизайн искусственный интеллект

Флагманский Samsung – это своеобразная витрина смартфонов на Android, которая противопоставляется iPhone и возможностям и цене. Что же известно о линейке Galaxy S24 сейчас, более чем за месяц до официального релиза.

Дата анонса

Samsung традиционно проводит презентацию флагманской линейки в рамках церемонии Unpacked. Согласно истокам и слухам, она должна состояться 17 января.

Дизайн

Согласно свежим данным WindowsReport, S24 будет предлагаться в 4 цветах:

Onyx Black

Marble Grey

Cobalt Violet

Amber Yellow

Модификация Galaxy S24 Ultra будет предлагать по существу те же цвета, но с другими названиями:

Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Violet

Titanium Yellow

Это в определенной степени подтверждает инсайдерскую информацию, что Galaxy S24 Ultra по примеру iPhone 15 Pro перейдет на титан.

Ранее уже публиковались в виде рендеров Galaxy S24, 360° изображения этих смартфонов, а также живые фото Galaxy S24 Ultra.

Спецификации

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон подтвердил, что серия Samsung Galaxy S24 будет оснащаться процессорами Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 в зависимости от рынка сбыта. Скорее всего, речь идет о возвращении к схеме: Exynos для Южной Кореи и Европы, а для другого мира — Qualcomm.

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Смартфон будет предлагаться в двух размерах. Стандартный S24 будет иметь 6,2-дюймовый экран и аккумулятор на 4000 мАч, вариант S24 Plus вместо этого даст 6,7-дюймовый дисплей и аккумулятор на 4900 мАч. В обоих случаях частота обновления экрана – 120 Гц. Согласно этой утечке, еще одним отличием этих двух версий будет ОЗУ — 8 и 12 ГБ соответственно.

S24 Ultra будет иметь такой же размер дисплея, как и у S23 Ultra. Модель 2024 будет поддерживать частоту обновления до 120 Гц, однако новинка похоже будет иметь плоский экран, без кривизны по бокам, как в предыдущих моделях.

Должно улучшиться охлаждение благодаря большей в 1,9-разовой паровой камере. Это намекает на увеличение вычислений через инструменты искусственного интеллекта. Новая модель также будет пять задних камер, но, в отличие от предшественника, должен появиться 50 Мп телефото модуль с 3-кратным зумом (по другим данным с 5-кратным).

Искусственный интеллект

На Samsung AI Forum компания анонсировала свой генеративный искусственный интеллект Samsung Gauss, способный работать локально на устройствах. Этот ИИ должен стать частью будущего флагмана – Galaxy S24. По словам представителей Samsung, ее модель «названа в честь Карла Фридриха Гаусса, легендарного математика, создавшего теорию нормального распределения, являющуюся основой машинного обучения и ИИ». Разработанная Samsung Research, модель охватывает Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code и Samsung Gauss Image, соответственно языковая, графическая модель и помощник в программировании.