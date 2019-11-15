Consumer Reports снова вернула рекомендации для автомобилей Tesla Model 3 и Model S

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Как мы уже отмечали ранее, у знаменитого производителя электромобилей Tesla и авторитетного американского журнала Consumer Reports, который ежемесячно выпускается от имени Союза потребителей США, весьма непростые отношения. Последний то рекомендует автомобили Tesla к покупке, то не рекомендует. В свежем отчете Annual Auto Reliability Survey специалисты Consumer Reports снова изменили свой вердикт в отношении Tesla. Говоря конкретнее, в обновленном рейтинге надежности автомобилей Tesla поднялась на четыре позиции — во многом благодаря внесенным производителем улучшениям в младшую модель Model 3. К слову, Tesla Model 3 на этой неделе завоевала одну из самых престижных наград в мире автобизнеса от немецкого издания AUTO BILD — «Золотой руль» в категории «лучший среднеразмерный седан».

С момента публикации предыдущего отчета (февраль 2019 года) Tesla смогла улучшить надежность Model 3 и Model S достаточно, чтобы Consumer Reports изменила свое мнение и снова начала рекомендовать оба электромобиля к покупке.

Рейтинг Consumer Reports основан на данных, собранных на основе анкетирования владельцев более 400 000 транспортных средств, и охватывает более 300 разных моделей авто.

Первое место рейтинга Consumer Reports занимает Lexus. Затем следуют Mazda, Toyota, Porsche и Genesis. Tesla по-прежнему находится в нижней трети опроса — на 23 месте. Всего в рейтинге представлено 30 брендов.

В Consumer Reports отмечают, что подписчики реже жалуются на заклинивание замков или неисправность дверей Tesla Model 3. Также стало заметно меньше жалоб на проблемы с качеством краски и отделкой Model S. Одновременно уменьшилось число жалоб на проблемы с элементами кузова у обеих моделей.

В то же время Джейк Фишер, руководящий в журнале тестированием автомобилей, отметил, что не ожидает от Tesla стабилизации. Иными словами, вскоре Consumer Reports может снова передумать и исключить авто Tesla из списка рекомендуемых.

Последнее место рейтинга Consumer Reports занимает Cadillac, а Audi, Acura, Volkswagen в свежем рейтинге упали больше остальных из-за проблемных автомобилей с новым дизайном. В частности, Volkswagen опустился с 18-го на 27-е место из-за проблем с надежностью Atlas и Tiguan. Опрос Consumer Reports показал, что у двух внедорожников были проблемы с силовыми установками, электроникой, топливной системой и выбросами.

Audi также опустилась на семь позиций в своем рейтинге. В CR отметили, надежность A6 и Q8 значительно ниже средней.

В то же время Dodge поднялся на целых 13 позиций, войдя в топ-10 самых надежных брендов впервые за много лет.

Источник: Techcrunch