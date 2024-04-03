Copilot в Microsoft 365 предложит доступ к GPT-4 Turbo «без ограничений» и улучшенную генерацию изображений

Бизнес-абоненты Microsoft 365 смогут использовать GPT-4 Turbo через Copilot (ассистент с ИИ) без ежедневных ограничений на количество сеансов.

Испытать последнюю модель OpenAI теперь можно в мобильной программе Copilot, в Интернете, в Windows и Edge в пределах стоимости цены за помощника с ИИ в Microsoft 365 в $30 за пользователя в месяц, сообщает The Verge.

GPT-4 Turbo будет доступен в Microsoft 365 Copilot как для веб-запросов, так и для использования рабочих данных, например запросов к электронным письмам, документам, встречам и тому подобное. Последняя модель OpenAI поддерживает до 300 страниц текста в одном запросе.

Так же Microsoft предложит улучшенные возможности для создания изображений в Microsoft Designer для бизнес-подписчиков на Copilot для Microsoft 365. Ранее компания предусматривала лимит до 15 запросов в день — тогда как уже с этого месяца его увеличат до 100 в день

Функция Microsoft Designer использует модель OpenAI DALL-E 3.

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