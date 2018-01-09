Coravin создала умное подключенное устройство для наливания вина без открытия бутылки [CES 2018]

Любители вина, не желающие опустошать всю бутылку за один заход, могут воспользоваться достаточно оригинальным устройством от компании Coravin. Его можно назвать винным краном для бутылки вина.

Раньше ценителям вина приходилось делать нелёгкий выбор – ждать особого случая, чтобы откупорить бутылку коллекционного вина, или же открыть её и испить до дна. Дело в том, что вино меняет свои свойства после взаимодействия с воздухом, а потому не может сохраняться в первозданном виде после открытия бутылки. Устройство Coravin Capsules как раз и предназначено для решения этой проблемы. Идея заключается в том, что совсем не обязательно распечатывать бутылку вина, если хочется выпить всего один бокал. Для этого можно проткнуть пробку бутылки тонкой иглой, повысить давление в бутылке при помощи инертного газа аргона и, тем самым, вытеснить часть вина через клапан. Благодаря такому способу извлечения вино в бутылке не взаимодействует с воздухом и сохраняет свои качества.

На выставке CES 2018 компания Coravin продемонстрировала новую версию своего устройства для извлечения вина из бутылки без удаления пробки. Новинка под названием Model 11 позиционируется в качестве «первого в мире полностью подключенного и полностью автоматизированного решения для консервации вина». В дополнение к функции извлечения вина, доступной в предыдущей версии, Model 11 может синхронизироваться с приложением Coravin Moments. В нём можно просматривать сведения о том, сколько газа осталось в капсуле, видеть другую ценную информацию. Приложение также может посоветовать, какое вино из имеющегося в погребе запаса лучше использовать для конкретного события или к специфическим блюдам. В том числе могут рекомендоваться вина для покупки. Информация о винах берётся из винного приложения Delectable. У Model 11 имеются и некоторые другие функции, которые наверняка оценят любители вина. Например, упоминается возможность крепления аэратора.

Новое устройство Coravin Model 11 поступит в продажу в сентябре по цене $999. Для менее требовательных любителей напитка богов предлагаются простые версии Model One и Model Two по цене $200 и $300.

Источник: Engadget