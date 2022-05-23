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Corsair показала свой первый игровой ноутбук Voyager a1600, оснащённый всегда доступной панелью настраиваемых кнопок

Corsair показала свой первый игровой ноутбук Voyager a1600, оснащённый всегда доступной панелью настраиваемых кнопок

Компания Corsair подготовила к выпуску свой первый игровой ноутбук под названием Voyager a1600. Эта новинка основана на аппаратной платформе AMD. Она включает процессоры серии Ryzen 6000 и видеокарты Radeon RX 6000.

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Corsair показала свой первый игровой ноутбук Voyager a1600, оснащённый всегда доступной панелью настраиваемых кнопок

Особенностью ноутбука Corsair Voyager a1600 можно панель с десятью настраиваемыми клавишами. За работу клавиш S-key отвечает ПО Elgato Stream Deck. Панель доступна пользователю как при открытой крышке дисплея, так и в закрытом состоянии.

Corsair показала свой первый игровой ноутбук Voyager a1600, оснащённый всегда доступной панелью настраиваемых кнопок

Новинка оснащена 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 точек и частотой обновления 240 Гц, процессорами Ryzen 7 6800HS или Ryzen 9 6900HS, оперативной памятью Corsair Vengeance DDR5 объёмом до 64 ГБ и накопителем ёмкостью до 2 ТБ. Устройство содержит видеокарту Radeon 6800M. Из интерфейсов подключения доступны два порта Thunderbolt 3 USB 4.0, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, один USB 3.2 Gen 1 Type-A, кард-ридер SDXC 7.0 и комбинированный аудио разъём. Также потребителям предлагается полноразмерная низкопрофильная механическая клавиатура Cherry MX с RGB подсветкой для каждой клавиши, веб-камера с разрешением 1080p.

Corsair показала свой первый игровой ноутбук Voyager a1600, оснащённый всегда доступной панелью настраиваемых кнопок

Игровой ноутбук Corsair Voyager a1600 должен появиться на рынке примерно в июле. Его ориентировочная цена пока не называется.

Источник: The Verge


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