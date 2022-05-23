Corsair показала свой первый игровой ноутбук Voyager a1600, оснащённый всегда доступной панелью настраиваемых кнопок

Компания Corsair подготовила к выпуску свой первый игровой ноутбук под названием Voyager a1600. Эта новинка основана на аппаратной платформе AMD. Она включает процессоры серии Ryzen 6000 и видеокарты Radeon RX 6000.

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Особенностью ноутбука Corsair Voyager a1600 можно панель с десятью настраиваемыми клавишами. За работу клавиш S-key отвечает ПО Elgato Stream Deck. Панель доступна пользователю как при открытой крышке дисплея, так и в закрытом состоянии.

Новинка оснащена 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 точек и частотой обновления 240 Гц, процессорами Ryzen 7 6800HS или Ryzen 9 6900HS, оперативной памятью Corsair Vengeance DDR5 объёмом до 64 ГБ и накопителем ёмкостью до 2 ТБ. Устройство содержит видеокарту Radeon 6800M. Из интерфейсов подключения доступны два порта Thunderbolt 3 USB 4.0, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, один USB 3.2 Gen 1 Type-A, кард-ридер SDXC 7.0 и комбинированный аудио разъём. Также потребителям предлагается полноразмерная низкопрофильная механическая клавиатура Cherry MX с RGB подсветкой для каждой клавиши, веб-камера с разрешением 1080p.

Игровой ноутбук Corsair Voyager a1600 должен появиться на рынке примерно в июле. Его ориентировочная цена пока не называется.

Источник: The Verge