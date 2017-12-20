Crucial анонсировала SSD MX500 ёмкостью 1 ТБ по цене $260

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Компания Crucial анонсировала выпуск нового твердотельного накопителя MX500, который позиционируется в качестве массового устройства. Он придёт на смену моделям MX300 и BX300, которые будут выведены с рынка.

Новинка поступит на рынок в виде модификаций в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2. В первом случае предлагаются модели ёмкостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, а для форм-фактора M.2 доступны варианты ёмкости 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Устройства основаны на контроллере Silicon Motion SM2258 и 64-слойной флэш-памяти 3D NAND. Все версии обладают одинаковыми скоростными характеристиками. Они обеспечивают максимальную скорость чтения информации 560 МБ/с и максимальную скорость записи 510 МБ/с. Количество операций ввода-вывода в секунду при осуществлении случайных операций чтения и записи составляет 95 тыс. и 90 тыс., соответственно. Накопитель поддерживает шифрование TCG Opal и защиту от потери данных в результате внезапного отключения энергии.

Подробная информация о ценах различных моделей твердотельного накопителя Crucial MX500 пока не сообщается. Известно лишь, что рекомендованная розничная цена модели ёмкостью 1 ТБ составляет $259,99.

Источник: cdrinfo