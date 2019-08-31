Cyberpunk 2077: новое 15-минутное видео игрового процесса

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Студия CD Project RED представила видео «Погружение в игру», которое демонстрирует 15 минут игрового процесса из игры Cyberpunk 2077 и знакомит игроков подробнее с её миром и сюжетом.

Кроме этого, студия также выпустила запись специальной дискуссионной панели с разработчиками, в которой приняли участие: Майлз Тост (старший дизайнер уровней), Павел Саско (ведущий дизайнер квестов) и Филипп Вебер (координатор разработки квестов). Ведущей панели выступила Холли Беннетт, руководитель отдела коммуникации в Великобритании.

Напомним, что игра Cyberpunk 2077 выйдет на Xbox One, PS4 и ПК 16 апреля 2020 года, а версия для Google Stadia станет доступна позднее в 2020 году.