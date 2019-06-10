Опубликован новый трейлер Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом, игра выходит 16 апреля 2020 года

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Корпорация Microsoft опубликовала новый трейлер игры Cyberpunk 2077, а также назвала сроки её официального релиза.

В трейлере было много тех же самых элементов, которые были показаны в прошлом году, в том числе мрачное будущее, где модификации тела и преступная деятельность являются обычным явлением. В финальных кадрах трейлера появился персонаж, которого «играет» Киану Ривз. Как следует из сообщения Microsoft, этот персонаж – мистер Fusion. После демонстрации трейлера на сцене выставки E3 появился сам Киану Ривз, где он объявил дату выхода игры – 16 апреля 2020 года.

Игра Cyberpunk 2077 находится в разработке, по крайней мере, с 2013 года, но впервые она была анонсирована в прошлом году. Проект представляет собой шутер с открытым миром с широкими возможностями индивидуальной настройки персонажей. События разворачиваются в мире, где имплантаты могут кардинально изменить внешний вид и способности людей. Разработкой проекта занимается студия CD Projekt Red, известная по серии Witcher.

Игроку предстоит взять на себя роль киборга – наёмника и грабителя, который охотится за единственным в своём роде имплантом, дающим ключ к бессмертию. Для достижения цели предстоит подбирать себе кибернетические устройства, прокачивать навыки, исследовать огромный город будущего, где все одержимы властью, гламуром и биохакингом. Только от решений героя зависят история и мир вокруг.

Игра Cyberpunk 2077 уже доступна для предварительного заказа в Steam по цене 899 грн.

Источник: The Verge