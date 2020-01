«Хотим сделать все идеально». Cyberpunk 2077 задержится до сентября

Одна из самых ожидаемых (а для кого и самая ожидаемая) игр этого года — киберпанковый экшен-RPG Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED — сильно задержится относительно изначально заявленных сроков. Разработчики сообщили, что не укладываются в сроки (релиз был намечен на 16 апреля) и вынуждены сдвинуть дату выхода проекта на пять месяцев. Новая дата релиза Cyberpunk 2077 — 17 сентября этого года.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020