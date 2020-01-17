«Хотим сделать все идеально». Cyberpunk 2077 задержится до сентября





Одна из самых ожидаемых (а для кого и самая ожидаемая) игр этого года — киберпанковый экшен-RPG Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED — сильно задержится относительно изначально заявленных сроков. Разработчики сообщили, что не укладываются в сроки (релиз был намечен на 16 апреля) и вынуждены сдвинуть дату выхода проекта на пять месяцев. Новая дата релиза Cyberpunk 2077 — 17 сентября этого года.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

Основатель CD Projekt RED Марчин Ивински и глава студии Адам Бадовски отметили, что хотят «сделать все идеально» и для этого требуется еще немного времени.

«Сейчас мы находимся на этапе, когда игра завершена и в нее можно играть, но многое [в игре] требует доработки. Night City просто огромен — наполнен историями, контентом и местами, в которых стоит побывать. Но именно из-за масштаба и сложности [объединения] всего этого нам нужно больше времени, чтобы закончить тестирование, исправление ошибок и полировку. Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала нашим главным достижением текущего поколения и отсрочка даты выхода даст нам те драгоценные месяцы, которые необходимы нам, чтобы достичь идеала», — из заявления CD Projekt RED.

Сначала можно подумать, что Cyberpunk 2077 оказалась слишком требовательной для имеющегося на рынке оборудования. К тому же, новое поколение консолей должно выйти как раз к рождественскому сезону продаж 2020 года. Но, похоже, разработчики и правда просто не успевают. По крайней мере, на это указывают ответы руководства, данные в рамках конференц-звонка с инвесторами. Они рассказали, что хотя и рассматривают возможность выпуска игры на будущих PS5 и Xbox Series X, полностью сосредоточены на консолях текущего поколения. Также Cyberpunk 2077 подтвердила разработку второго AAA-проекта во вселенной Cyberpunk 2077 —многопользовательской игры (похоже, раньше 2022 ее можно не ждать) и участие в E3 и Gamescom в этом году, но без каких-либо деталей.

Таким образом, Cyberpunk 2077 выйдет в один месяц с Marvel’s Avengers, релиз которой запланирован на 4 сентября.

Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, а также консолях Xbox One и Playstation 4. Игра уже доступна для предварительного заказа по цене $29,99 или 899 гривен.

Источник: CD Projekt RED