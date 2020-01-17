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«Хотим сделать все идеально». Cyberpunk 2077 задержится до сентября

«Хотим сделать все идеально». Cyberpunk 2077 задержится до сентября

«Хотим сделать все идеально». Cyberpunk 2077 задержится до сентября


Одна из самых ожидаемых (а для кого и самая ожидаемая) игр этого года — киберпанковый экшен-RPG Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED — сильно задержится относительно изначально заявленных сроков. Разработчики сообщили, что не укладываются в сроки (релиз был намечен на 16 апреля) и вынуждены сдвинуть дату выхода проекта на пять месяцев. Новая дата релиза Cyberpunk 2077 — 17 сентября этого года.

Основатель CD Projekt RED Марчин Ивински и глава студии Адам Бадовски отметили, что хотят «сделать все идеально» и для этого требуется еще немного времени.

«Сейчас мы находимся на этапе, когда игра завершена и в нее можно играть, но многое [в игре] требует доработки.

Night City просто огромен — наполнен историями, контентом и местами, в которых стоит побывать. Но именно из-за масштаба и сложности [объединения] всего этого нам нужно больше времени, чтобы закончить тестирование, исправление ошибок и полировку.

Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала нашим главным достижением текущего поколения и отсрочка даты выхода даст нам те драгоценные месяцы, которые необходимы нам, чтобы достичь идеала», — из заявления CD Projekt RED.

Сначала можно подумать, что Cyberpunk 2077 оказалась слишком требовательной для имеющегося на рынке оборудования. К тому же, новое поколение консолей должно выйти как раз к рождественскому сезону продаж 2020 года. Но, похоже, разработчики и правда просто не успевают. По крайней мере, на это указывают ответы руководства, данные в рамках конференц-звонка с инвесторами. Они рассказали, что хотя и рассматривают возможность выпуска игры на будущих PS5 и Xbox Series X, полностью сосредоточены на консолях текущего поколения. Также Cyberpunk 2077 подтвердила разработку второго AAA-проекта во вселенной Cyberpunk 2077 —многопользовательской игры (похоже, раньше 2022 ее можно не ждать) и участие в E3 и Gamescom в этом году, но без каких-либо деталей.

Таким образом, Cyberpunk 2077 выйдет в один месяц с Marvel’s Avengers, релиз которой запланирован на 4 сентября.

Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, а также консолях Xbox One и Playstation 4. Игра уже доступна для предварительного заказа по цене $29,99 или 899 гривен.

Источник: CD Projekt RED 

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