Cydia подала антимонопольный иск против Apple

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Cydia присоединилась к ряду компаний и регуляторов, которые имеют претензии к Apple по поводу антимонопольного законодательства. В иске, который был подан в четверг, компанию из Купертино обвиняют в «антиконкурентном создании и поддержании монополии на распространение приложений для iOS».

Если бы это было не так, утверждают в Cydia, пользователи «могли бы выбирать, как и где находить и получать приложения для iOS, а разработчики могли бы использовать дистрибьютора приложений для iOS по своему выбору». Apple отвергла обвинения в монополии и сообщила, что рассмотрит иск.

Напомню, программа Cydia, по факту, стала первым магазином приложений для платформы iOS. И лишь спустя некоторое время был запущен App Store. Неофициальный магазин позволял загружать приложения и добавлять различную функциональность для iPhone, на которых был получен Jailbreak.

Apple с каждым годом делает процесс взлома iPhone все более тяжелым и Cydia постепенно утратила свою популярность. Разработчик приложения Джей «Saurik» Фриман заявлял в 2010 году, что еженедельно в Cydia искали приложения более 4.5 миллионов пользователей.

Как и App Store, Cydia взимала комиссию с разработчиков от продаж приложений. Согласно данным Washington Post, пиковая выручка составляла порядка $10 миллионов в 2011 и 2012 годах.

Для Apple 2020 год оказался ознаменован разбирательствами по поводу антимонопольного законодательства. В августе Epic Games подала в суд на Apple после попытки обойти правила App Store. Затем Spotify пожаловалась на Apple касательно подписки Apple One. Ну и кроме того, к Apple имеют претензии регулирующие органы в Европе и США.

Источник: Engadget