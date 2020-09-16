Spotify не понравилась единая подписка Apple One, и тот снова пожаловался на Apple антимонопольным органам





На вчерашней презентации Apple, в числе других новинок, представила Apple One — единую подписку на все свои сервисы. Сразу после этого шведская компания Spotify, владеющая одноименным сервисом потокового вещания музыки, обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке стриминга и недобросовестной конкуренции. Одновременно юристы Spotify обратилась с жалобой в антимонопольные ведомства.

«И вновь Apple использует свое доминирующее положение на рынке и нечестные методы, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и ограничить потребителей, отдавая предпочтение собственным сервисам. Мы призываем антимонопольные органы срочно принять меры по ограничению антиконкурентного поведения Apple, в противном случае, это причинит непоправимый вред сообществу разработчиков и поставит под угрозу нашу общую свободу слушать, учиться, творить и общаться». из заявления Spotify

В Apple сразу же ответили на претензию Spotify, заявив, что ее пользователи по-прежнему могут находить для себя альтернативные сервисы. Одновременно Apple подчеркнула, что ввела единую подписку, чтобы предоставить пользователям возможность сэкономить и получить доступ сразу ко всем услугам.

Как отмечает The Verge, в свое время Spotify тоже предлагала бандлы по сниженной цене — к примеру, с Hulu, AT&T и некоторыми смартфонами Samsung.

Как известно, у Apple и Spotify давний конфликт. 16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одного из которых является ответом на прошлогоднюю жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов. То есть, конфликт Apple и Spotify по своей сути аналогичен противостоянию Apple и Epic, и сводится к политикам App Store.

Источник: The Verge