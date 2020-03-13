Цена Bitcoin за 2 дня упала на 50%, это один из крупнейших спадов за всю историю криптовалюты





Криптовалюту Bitcoin многие рассматривали в качестве альтернативного способа сбережения средств на случай экономических потрясений в отдельных странах. Однако события последних дней показали, что в период кризиса и цифровые валюты также подвержены существенным колебаниям стоимости.

В последние два дня наблюдались большие скачки курса Bitcoin. Снижение стоимости виртуального актива началось в четверг в Нью-Йорке. Затем уже в пятницу на торгах в Азии цена крупнейшей криптовалюты упала на ещё 32% до $3915 долларов, что является самым низким значением с марта 2019 года. В результате, по итогам двух дней падение стоимости составило около 50% (с уровня $8000 до $4000), и это является одним из самых больших снижений за всю историю. Затем к полудню в Гонконге большая часть потерь была возмещена, и к 12:25 цена Bitcoin достигла $5280, а общее снижение за день составило 7,8%.

Следует отметить, что другие криптовалюты тоже чувствуют себя не лучшим образом. Более широкий индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index, отслеживающий корзину цифровых активов, достиг исторического минимума с августа 2017 года, сократившись на 49% за две торговые сессии. В сложившихся условиях большинство инвесторов приняло решение перевести средства в реальные денежные активы, заявил исполнительный директор по операциям с брокерами и биржами OSL Уэйн Тренч.

Источник: bloomberg