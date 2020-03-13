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Цена Bitcoin за 2 дня упала на 50%, это один из крупнейших спадов за всю историю криптовалюты

Цена Bitcoin за 2 дня упала на 50%, это один из крупнейших спадов за всю историю криптовалюты

Цена Bitcoin за 2 дня упала на 50%, это один из крупнейших спадов за всю историю криптовалюты


Криптовалюту Bitcoin многие рассматривали в качестве альтернативного способа сбережения средств на случай экономических потрясений в отдельных странах. Однако события последних дней показали, что в период кризиса и цифровые валюты также подвержены существенным колебаниям стоимости.

В последние два дня наблюдались большие скачки курса Bitcoin. Снижение стоимости виртуального актива началось в четверг в Нью-Йорке. Затем уже в пятницу на торгах в Азии цена крупнейшей криптовалюты упала на ещё 32% до $3915 долларов, что является самым низким значением с марта 2019 года. В результате, по итогам двух дней падение стоимости составило около 50% (с уровня $8000 до $4000), и это является одним из самых больших снижений за всю историю. Затем к полудню в Гонконге большая часть потерь была возмещена, и к 12:25 цена Bitcoin достигла $5280, а общее снижение за день составило 7,8%.

Цена Bitcoin за 2 дня упала на 50%, это один из крупнейших спадов за всю историю криптовалюты

Следует отметить, что другие криптовалюты тоже чувствуют себя не лучшим образом. Более широкий индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index, отслеживающий корзину цифровых активов, достиг исторического минимума с августа 2017 года, сократившись на 49% за две торговые сессии. В сложившихся условиях большинство инвесторов приняло решение перевести средства в реальные денежные активы, заявил исполнительный директор по операциям с брокерами и биржами OSL Уэйн Тренч.

Источник: bloomberg

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