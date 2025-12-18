Новости WTF 18.12.2025 comment views icon

Давний организатор Apple WWDC потерял техники на $30 000 из-за блокировки Apple ID

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Давній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple ID

Тот случай, когда не помогли даже связи: давний фан Apple и многолетний организатор ее конференции для разработчиков потерял доступ к своему Apple ID, а с ним — и ко всей коллекции техники, включая iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook и AirPods.

«20 лет цифровой жизни исчезли в один миг — благодаря Apple»

Доктор Парис Батфилд-Эддисон — сооснователь игровых студий Secret Lab и инструментов для нарративных игр Yarn Spinner, автор более 20 книг по разработке ПО (в том числе и для экосистемы Apple), геймдизайну и ИИ. Он также является постоянным спикером технологических международных конференций и, что самое важное в нашей истории, много лет помогает с организацией конференции для разработчиков Apple WWDC.

«Я фактически был евангелистом технологий Apple на протяжении всей своей профессиональной жизни», — говорит Батфилд-Эддисон.

Однако все изменилось в один момент. Когда мужчина попытался активировать подарочную карту Apple на $500, приобретенную в крупной розничной сети, для оплаты тарифного плана iCloud+ на 6 ТБ, его учетная запись внезапно была деактивирована.

Оказалось, что Apple распознала карту как потенциально скомпрометированную и полностью заблокировала доступ к Apple ID, Apple Developer ID и соответственно всех связанных устройств. Коллекция включала iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, AirPods и Apple TV — оборудование на сумму в $30 000 стало фактически непригодным к использованию, наряду с потерей доступа к терабайтам личных и рабочих данных на них.

Батфилд-Эддисон обратился к продавцу карты и службе поддержки с чеками и официальным обращением, но там не предложили никакого решения. Единственный прозвучавший совет — создать новый Apple ID, который сам по себе является юридически и технически рискованным, поскольку может нарушить условия компании и поставить под угрозу его аккаунт разработчика. Попытки решить проблему через «внутренние» каналы компании и регуляторов так же не были успешными.

Переписка со службой поддержки Apple

Мужчина расписал всю историю в своем блоге и делится обновлениями. В последних упоминается, что отдел связей с руководством Apple «изучает вопрос», а также об интервью сайту Register. Интересно, что журналистам давний фан iPhone заявил, что серьезно задумался о переходе на Android-смартфон и использовании Linux для своих ноутбуков.

«Да, это будет полное дерьмо, но как я могу снова доверять учетной записи, даже если ее вернут?».

Батфилд-Эддисон подозревает, что стал очередной жертвой автоматизации функций. Возможно, программа распознавания мошенничества Apple уже работает на ИИ и ошиблась. Подобный беспорядок недавно происходил на YouTube, который удалил несколько видео с обходом аккаунта Microsoft в Windows 11, а потом восстановил после подозрения и жалобы на автоматизированную модерацию.

Источник: Phonearena, The Register

