dComms — пакет децентрализованных сервисов связи на случай отсутствия интернета

Технические специалисты канадской организации eQualitie запустили локализованный на украинском языке проект dComms — это подборка децентрализованных инструментов коммуникаций для связи с семьей и друзьями даже при отсутствии внешнего интернета.

Сервисы dComms работают на локальных серверах в пяти городах Украины — Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Ровно. Их можно использовать в том случае, если нет доступа к Telegram, Whatsapp, Facebook и другим сетям. К тому же все коммуникации полностью зашифрованы, что гарантирует защиту приватности. Всего в пакете dComms пять разных коммуникационных сервисов:

Element — чат со сквозным шифрованием;

Delta chat — зашифрованный сервис обмена сообщениями, похожий на Whatsapp;

Briar — мессенджер, по умолчанию использующий сеть Tor и работающий через Bluetooth в смартфоне ;

CENO — веб-браузер для доступа в интернет там, где задействованы ограничения или отключения интернета ;

NewNode — сервис VPN на основе одноранговой сети.

На сайте проекта каждый сервис сопровождается краткой инструкцией по подключению и ссылкам на загрузку в локальной сети или онлайн.

Большинство из приведенных сервисов достаточно новые для Украины, или же о них украинские пользователи узнали с первых дней войны с россией.

В первый день полномасштабного вторжения России в Украину команда технических специалистов при содействии eQualit.ie открыла украинским пользователям доступ к зашифрованному чат-серверу (Matrix), работающему в локальных сетях провайдеров. Первые серверы начали работать в Киеве и Харькове и сотни местных пользователей начали коммуницировать между собой, обмениваться сообщениями о ситуации в городах в условиях войны и держать связь с родными через закрытые комнаты.

Следует ли напоминать, что инструменты децентрализованных коммуникаций следует изучать и загружать заранее, а не тогда, когда внешний интернет исчезает. Использование сервисов dComms будет возможно при подключении к локальным сетям провайдера в одном из городов. В ближайших планах разработчиков развернуть дополнительные серверы Matrix в других городах Украины.

Сейчас вероятность полного отключения Украины от внешнего интернета довольно низкая, учитывая работу большого количества украинских провайдеров, наличие отдельных каналов и приложенные компании усилия, включая национальный роуминг. Однако в тех украинских городах, где ведутся активные боевые действия, существует высокий риск повреждения коммуникаций и отсутствия связи. 24 февраля через несколько часов после начала войны мы публиковали подборку надежных приложений для связи без доступа к сетям.