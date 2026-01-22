Дефицит iPhone? NVIDIA подвинула Apple как крупнейшего заказчика TSMC

Спрос на AI-GPU сейчас настолько высок, что позволил NVIDIA обойти Apple и стать клиентом №1 для TSMC. СЕО NVIDIA Дженсен Хуанг в интервью заявил, что в настоящее время NVIDIA является крупнейшим клиентом TSMC, потеснив Apple, которая долгое время удерживала эту позицию.

Об этом генеральный директор NVIDIA сказал в первом эпизоде подкаста A Bit Personal with Jodi Shelton, где Шелтон спросила его об источнике уверенности.

«Я помню, что у Морриса Чанга есть похожая история о вашей первой встрече: вы сразу сказали — «я буду вашим крупнейшим клиентом или одним из крупнейших». А он ответил: «Ого, это смело». Так откуда у вас такая уверенность в таком раннем возрасте?» — спросила она.

В подкасте Шелтон назвала себя «давним лидером глобальной полупроводниковой индустрии» и является CEO и соучредителем Global Semiconductor Alliance Моррис Чанг — основатель и директор Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

«Знаете, сложно знать все — я шучу. Кстати, Моррису будет приятно узнать, что NVIDIA теперь является крупнейшим клиентом TSMC», — ответил Хуанг со смехом.

NVIDIA уже была ключевым клиентом TSMC в начале 2000-х годов. Однако в 2010-х ее обошла Apple, когда TSMC начала изготавливать процессоры для iPhone и iPad после того, как Intel сорвала потенциальное партнерство с Купертино. Особенно это стало заметно в последние годы, когда iPhone обошел Samsung по глобальной доле рынка.

Несмотря на то, что смартфоны, планшеты и даже фирменные чипы Apple Silicon для Mac и MacBook обеспечивают компании рекордные продажи, бум искусственного интеллекта резко повысил спрос на AI-GPU NVIDIA, что привело к стремительному росту ее выручки. Корпоративные клиенты готовы платить миллиарды долларов, чтобы получить как можно больше ИИ-процессоров от «зеленой команды», тогда как потребители имеют определенный ценовой предел: после ее превышения они выбирают другой бренд, если смартфон, планшет или ноутбук становится слишком дорогим.

Кроме потери первого места, появились и слухи — о которых сообщил WCCFTech — что TSMC повышает цены на чипы для Apple, особенно учитывая то, что спрос со стороны ИИ сжимает производственные мощности для других полупроводников. Также Купертино якобы может потерять приоритет в производстве. Впрочем, это лишь предположения, и даже если они правдивы, компании вряд ли будут публично раскрывать такую информацию.

Успех NVIDIA напрямую связан с хайпом вокруг ИИ: много технологических компаний вкладывают средства в закупку тысяч, а иногда и сотен тысяч GPU, чтобы получить вычислительные ресурсы для обучения самых продвинутых моделей. Поскольку NVIDIA фактически доминирует на рынке ШI-процессоров, компания «печатает деньги» до тех пор, пока бизнес верит, что дополнительная вычислительная мощность приносит больше прибыли. Если же ИИ-пузырь лопнет и останется много дата-центров без клиентов, Apple, вероятно, снова вернет себе статус крупнейшего клиента TSMC.

