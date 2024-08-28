Действительно ли видео с YouTube может высушить мокрый смартфон? Эксперимент The Verge и iFixit

Уже четыре года люди ставят лайки и благодарят в комментариях к одному видео в YouTube. Оно не слишком привлекательное, но дело здесь в другом. Журналисты The Verge вместе с iFixit решили проверить, действительно ли видео с YouTube способно спасти утопленный смартфон.

Видео под названием Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED) обещает гарантированное удаление воды из динамика смартфона. В течение двух минут и шести секунд можно наблюдать закрученные в спираль витражи и, самое главное, слышать глубокое тихое жужжание, которое заставляет телефон вибрировать на столе. Именно оно и должно помочь с водой.

Сначала главный редактор Vergecast Дэвид Пирс спросил о действенности такого метода у производителей телефонов. В Apple, Google и Samsung не предложили более интересного ответа, чем просмотреть веб-страницу технической поддержки с ответом на вопрос «что делать, если ваш телефон намокнет». Но несколько других опрошенных экспертов нашли эту идею «достаточно разумной». Теория звучит так: по принципу своей работы акустический динамик отталкивает воздух, поэтому с достаточной силой колебания может вытолкнуть и капли жидкости.

«Самый низкий тон, который может воспроизвести этот динамик, на самом громком уровне, который он может воспроизвести, создаст наибольшее движение воздуха, которое вытолкнет воду, попавшую внутрь телефона. Эти видео на YouTube — это не очень глубокие басы. Но они в том диапазоне, который телефон может воспроизвести», — говорит Эрик Фриман, старший директор по исследованиям компании Bose.

Лучшим реальным примером того, как это может работать, может быть Apple Watch, который имеет специальную функцию для выбрасывания воды. Карстен Фрауенхайм, инженер по ремонту компании iFixit, говорит, что часы работают по тому же принципу, что и видео.

Поэтому iFixit провела собственное тестирование. Для этого утопили iPhone 13, Pixel 7 Pro, Pixel 3 и Nokia 7.1 — телефоны, которые были под рукой и которые владельцы согласились пожертвовать для исследования. Каждый телефон был помещен в ультрафиолетовую ванну примерно на минуту, после чего устройство вынимали, стучали по нему, чтобы выпустить немного воды, воспроизводили видео и оставляли на ночь. На следующий день исследователи проверили телефоны на остатки ультрафиолетового красителя, то есть воды.

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Pixel 7 Pro был фактически сухим, Nokia 7.1 заметно промокшей, а iPhone 13 и Pixel 3 были где-то посередине. В iFixit отметили, тест не идеален: герметичность телефона может меняться со временем или получить повреждения. Независимо от того, что заявляет производитель телефона, всегда есть риск его намочить, и со временем последствия этого могут ухудшиться.

Относительно видео с YouTube — очевидно это работает, по крайней мере немного. Во время воспроизведения записи динамики аппаратов снимали с увеличением: капли жидкости действительно выпрыскивались из них. но, бесспорно, динамик не может лишить остальной объем телефона влаги. Исследователи отметили, что в конце корпуса капли скорее просто колебались, чем выпрыскивались.

Итак, никакого вреда в подобном видео нет — оно действительно делает смартфон суше, чем он был. Но также очевидно, что вибрация не избавляет от всей жидкости. Поэтому параллельно с воспроизведением видео лучше выполнить рекомендации, указанные на тех же страницах технической поддержки производителей.

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