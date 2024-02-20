Apple не рекомендует рис, фен или вату, если вы намочили iPhone — инструкция службы поддержки

С тех пор как появились мобильные телефоны, люди мочат или топят их в воде. Современные iPhone устойчивы к брызгам и даже погружениям, но все же случается, что они становятся слишком влажными, и на экране появляется ужас всех их владельцев — оповещение об обнаружении жидкости.

В течение многих лет простой и доступный дома продукт, — рис — использовали, чтобы просушить телефон. Просто положите аппарат в мешок с рисом, закройте и подождите примерно день. Идея заключается в том, что рис вытянет воду из телефона, прежде чем она сможет сжечь электронику внутри.

Однако исследователи годами утверждали, что все это миф, а рис на самом деле не сушит телефон быстрее и даже может замедлить процесс. В новой инструкции технической поддержки Apple от 2024 года прямым текстом не рекомендуется использовать рис для сушки iPhone, поскольку «это может позволить мелким частицам риса повредить ваш iPhone».

Apple также предлагают избегать использования внешнего источника тепла: фена или сжатого воздуха для сушки и сдувания жидкости. Кроме того, в компании не советуют совать ватные палочки или бумажные полотенца в зарядные порты.

Вместо этого Apple предлагает коснуться телефоном ладони разъемом вниз. Это дает примерно тот же эффект, который используется, чтобы извлечь воду из уха после плавания. Затем следует просто оставить iPhone в месте с хорошим потоком воздуха для высыхания и подождать 30 минут, прежде чем заряжать. Если уведомление все равно появляется, надо оставить телефон на более длительное время и продолжить ждать. Для настоящего высыхания может потребоваться до 24 часов. Отсоедините зарядный кабель и снова подключите его, если телефон сухой, но все равно не заряжается.

Начиная с iPhone 12 смартфоны Apple способны выдерживать погружение в воду на максимальную глубину 6 м в течение 30 минут. Поэтому, скорее всего, в большинстве ситуаций не придется беспокоиться из-за влаги, но если что-то случится — трогать рис не надо.

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Источники: Macworld, The Verge

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