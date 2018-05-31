Dell приписывают намерение выпустить долгожданный смартфон Surface Phone (Januss) в этом году

Первые слухи касательно смартфона появились еще в далеком 2012 году. С тех пор периодически в сети появляются разного рода намеки на его выход в будущем. Последний такой намек увидели в недавнем возвращении в Windows 10 API для смартфонов. Новые данные указывают на то, что таинственный Surface Phone может увидеть свет уже в этом году благодаря Dell. Об этом сообщает Winfuture, ссылаясь на внутренний документ Qualcomm.

Устройство, проходящее под кодовым именем Januss, будет построено на пока еще не анонсированной SoC Snapdragon 850, которая станет разогнанной версией нынешней платформы Snapdragon 845 и будет предназначена для устройств с ОС Windows 10.

Сейчас все указывает на то, что Januss – это развитие концепции складного гибридного устройства Andromeda, о которой мы писали в конце прошлого года. Напомним, в изначальной версии Andromeda описывала некий гибрид смартфона и планшета со складным экраном, процессором ARM и полноценной ОС Windows 10. Еще тогда Andromeda связывали со старыми обещаниями главы Microsoft Сатьи Наделлы выпустить «бескомпромиссное» и «принципиально иное» мобильное устройство.

Какой конкретно будет реализация Andromeda от Dell, пока неясно. Сообщается, что разработка Januss велась по меньшей мере с лета 2017 и проект уже несколько раз замораживали, но в начале этого года были слухи о его возобновлении. Последние слухи указывали на то, что кроме основного сгибаемого экрана, который будет складываться внутрь, будет еще один дополнительный, наружный дисплей. Он позволит использовать устройство в тех или иных сценариях без необходимости раскрытия. Как будет выглядеть устройство мы пока тоже не знаем. Есть лишь несколько неофициальных концептуальных изображений Surface Phone, но это лишь полет фантазии на тему, а не официальные рендеры.

Ожидается, что Surface Phone в исполнении Dell выйдет (если выйдет) во второй половине этого года. В эти же сроки свои гибридные мобильные устройства на базе Snapdragon 850 с ОС Windows 10 должны выпустить HP, Lenovo, Asus и другие компании.

Источник: winfuture и mspoweruser