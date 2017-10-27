Microsoft работает над складным планшетом Andromeda на архитектуре ARM и полноценной ОС Windows 10

Дисплеи, с высокой эффективной площадью, («безрамочные») – это, вне всяких сомнений, последний тренд на рынке смартфонов. Не исключено, что в будущем их заменят гибкие/складные дисплеи – Samsung может представить смартфон с таким экраном уже на выставке CES 2018 (возможно, он будет вот таким). «Облачная» Microsoft, которая еще в 2014 году готовила безрамочный смартфон Lumia 435, но, как мы знаем, так и не выпустила, до этого разрабатывала и складной планшет. Его разработка велась в 2009 году в рамках проекта Courier, но уже в 2010 году его свернули. Новые данные указывают на то, что редмондовцы снова взялись за разработку планшета со сгибающимся дисплеем, который проходит под кодовым названием Andromeda.

Сообщается, что у Microsoft Andromeda будет сотовая связь и в сложенном состоянии он по размеру будет как большой смартфон. То есть, его вполне можно будет уместить в карман, например, пиджака. Но это не будет смартфон. Основной упор при создании этого устройства делается возможности работы со стилусом и распознавание рукописного текста. К примеру, будет фирменное приложение «Блокнот», в котором текст будет вводиться так, будто это самый обычный блокнот и записи делаются обычной ручкой. Кроме того, виртуальные страницы можно будет перелистывать, как обычные.

Устройство должно получить SoC Snapdragon и будет работать под управлением полноценной ОС Windows 10. Microsoft не планирует конкурировать с устройствами на Android или планшетами iPad. Вместо этого софтверный гигант хочет создать новый сегмент. Воспринимайте это как своего рода «цифровой журнал». Все это очень хорошо согласуется с обещаниями Наделлы выпустить «бескомпромиссное» и «принципиально иное» мобильное устройство.

К сожалению, пока о характеристиках Microsoft Andromeda нет никакой информации. И неясно, будет ли это один цельный сгибаемый дисплей, либо же конструкция с двумя экранами, соединенными шарнирами. Но очевидно, что если устройство в конечном итоге и доберется до рынка, то произойдет это еще очень нескоро.

Источник: windowscentral