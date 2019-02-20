Дешевый флагман Xiaomi Mi 9 SE стал первым смартфоном на SoC Snapdragon 712, цена — меньше $300

Кроме нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, получившего специальное издание Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, сегодня была представлена и его упрощенная версия — модель Xiaomi Mi 9 SE, пришедшая на замену прошлогодней модели Xiaomi Mi 8 SE. От обычного Xiaomi Mi 9 более доступная Xiaomi Mi 9 SE отличается, конечно же, размерами (она компактнее) и характеристиками (здесь они немного попроще).

Итак, сердцем Xiaomi Mi 9 SE ожидаемо выступает недавно представленная SoC Snapdragon 712, являющаяся слегка разогнанной версией прошлогодней модели Snapdragon 710 с рядом улучшений. Как смартфон Xiaomi Mi 8 SE в прошлом году стала первым на рынке устройством на SoC Qualcomm Snapdragon 710, так и его сменщик Xiaomi Mi 9 SE первым получил новую Snapdragon 712. Также имеется 6 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти (UFS 2.1). Поддержка технологии Game Turbo, обеспечивающей прибавку производительности в играх, тоже есть.

Xiaomi Mi 9 SE получил дисплей AMOLED диагональю 5,97 дюйма разрешением 1080х2280 пикселей с каплевидным вырезом в верхней части по центру, где расположена фронтальная камера разрешением 20 Мп (по идее, такая же как у Xiaomi Mi 9). Эффективная площадь дисплея составляет 90,47%.

На презентации Xiaomi сравнила Xiaomi Mi 9 SE с iPhone Xs, подчеркнув тот факт, что при большей диагонали экрана ее новинка тоньше и легче, чем конкурирующая модель Apple. Толщина корпуса Xiaomi Mi 9 SE составляет 7,45 мм при весе 155 г, тогда как у iPhone Xs эти показатели равны 7,7 мм и 177 г соответственно.

Также смартфон Xiaomi Mi 9 SE унаследовал от Xiaomi Mi 9 встроенный под экран дактилоскопический датчик.

Основная камера у Xiaomi Mi 9 SE тоже тройная и главный модуль такой же, как у камеры Xiaomi Mi 9 — сенсор Sony IMX586 разрешением 48 Мп + объектив с диафрагмой F/1,75. Два других дополнительных модуля немного попроще: первый имеет разрешение 13 Мп (он соединен с широкоугольным объективом с диафрагмой F/2.4), а второй — 8 Мп (тут уже применен телеобъектив с такой же диафрагмой F/2.4). Понятно, что никакой гибридного автофокуса тут нет, но есть фазовый автофокус, причем не только в основном, но и в дополнительном модуле с телеобъективом.

Аккумулятор емкостью 3070 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку, но не 27-ваттную Charge Turbo, а обычную от блока питания мощностью 18 Вт. Поддержки беспроводной зарядки в этой модели нет, как нет и стандартного гнезда для наушников, только USB-C. Зато дешевый флагман Xiaomi Mi 9 SE наряду с беспроводными интерфейсами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 получил еще и модуль NFC, чему наверняка обрадуются многие.

Смартфон работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

В Китае Xiaomi Mi 9 SE можно будет купить с 1 марта, базовая версия с 64 ГБ флэш-памяти будет стоить около $297, а вариант со 128 ГБ на накопителе обойдется в $341. Набор цветов корпуса у Xiaomi Mi 9 SE такой же, как у Xiaomi Mi 9 (обычный черный и градиентные синий и лавандовый).

Источник: GSM Arena