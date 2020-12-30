Digitimes: Sony продала 3,4 миллиона консолей PS5 за первые четыре недели, а в 2021 году будет взята планка 16-18 миллионов





Sony реализовала 3,4 миллиона консолей PS5 по итогам первых четырех недель доступности устройства на рынке, что является лучшим результатом в истории. Об этом говорится в сообщении тайваньского индустриального издания Digitimes (его статья доступна по подписке), на которое в числе первых обратил внимание японский игровой аналитик Серкан Тото из Kantan Games.

По данным Digitimes, в 2021 году после наращивания поставок в Азии и других регионах Sony выйдет на тираж PS5 в 16-18 миллионов штук.

Digitimes reports Sony shipped 3.4 mn PS5 in its first 4 weeks, highest ever for a PS. They also say 2021 will see 16.8-18mn PS5 shipped after a supply stream ramp-up, with more units reserved for Asia from January. Paywall: https://t.co/VzhPAAUMsW (Yes, I am subscribed) — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) December 29, 2020

И хотя Digitimes далеко не всегда предоставляет точные данные, указанное изданием значение в 3,4 миллиона согласуется с более ранними отчетами, где говорилось о планах Sony собрать к концу марта 2021 года 10 миллионов единиц PlayStation 5. Изначально Sony планировала собрать 5-6 миллионов PS5 до конца марта 2021 года, что даже меньше объема стартовой партии PS4, но пандемия COVID-19 и повышенный спрос на игры заставил компанию удвоить объемы.

Продажи PS5 стартовали в США, Японии и других странах 12 ноября, а по всему миру — 19 ноября. В Украине предзаказы PS5 закончились очень быстро, а к поставкам ритейлеры приступили не 19 ноября, как планировалось, а с опозданием в несколько дней. На сегодняшний день и в Украине, и в остальных странах по всему миру PS5 находится в большом дефиците. Несмотря на обещания Sony предоставить ритейлерам больше консолей до конца 2020 года, ситуация с дефицитом пока остается неизменной.

В конце ноября Sony объявила, что запуск PS5 стал крупнейшим за всю историю своих консолей, но точных данных не раскрыла. Microsoft точно так же отчиталась о запуске своих консолей Xbox Series X|S, назвав запуск нового поколения крупнейшим в истории, а спрос рекордным — компания рассчитывает полностью решить проблему дефицита новых консолей только к концу первого квартала 2021 года.

С нашим подробным обзором PS5 можно ознакомиться в отдельном материале.