Disney+ набрал 95 миллионов подписчиков и достиг четырехлетней цели за 14 месяцев. Новая верхняя граница — 260 миллионов к 2024 году





В рамках квартального отчета Disney поделилась обновленными данными по количеству подписчиков Disney+ — 2 января 2021 года онлайн-кинотеатр пересек отметку в 94,9 миллиона подписчиков. То есть, за 14 месяцев количество подписчиков Disney+ достигло 95 миллионов человек, и это при том, что сама Disney изначально планировала выйти на 90 миллионов подписчиков только в 2024 году.

Онлайн-кинотеатр Disney+ начал работать 12 ноября 2019 года. В первые же сутки он привлек 10 млн подписчиков, а в феврале пользовательская база платных подписчиков выросла до 28,6 млн человек. В апреле 2020 года число подписчиков Disney+ превысило 50 млн, в августе была взята планка 60 млн, в ноябре — 73,7 млн подписчиков, а 11 декабря Disney+ отчитался о росте числа подписчиков до 86,8 миллиона. То есть, менее чем за месяц Disney+ добавил еще 8,1 миллиона подписчиков.

Disney+ пересек отметку в 94,9 миллиона подписчиков по состоянию на 2 января 2021 года, а 15 января в онлайн-кинотеатре состоялась премьера «ВандаВижен» — первого сериала «четвертой фазы» киновселенной Marvel и первого от Marvel Studios для Disney+. Можно с большой уверенностью предположить, что к настоящему моменту Disney+ пересек рубеж в 100 миллиона подписчиков.

В пользу этого говорит и то, что компания повысила свой прогноз по Disney+ и теперь рассчитывает к 2024 году набрать от 230 до 260 миллионов подписчиков.

Сейчас Netflix — единственный онлайн-кинотеатр, преодолевший психологический рубеж в 200 миллионов подписчиков. И если ранее лидер рынка не видел угрозы со стороны Disney+ и прочих конкурирующих сервисов, сравнивая эффект от их появления «средним по силе встречным ветром», то сейчас руководство видит в Disney+ серьезную угрозу — на недавнем отчете сооснователь и глава компании Рид Хастингс назвал темпы роста Disney+ «весьма внушительными».

Пользовательская база Hulu, принадлежащего Disney, достигла 39,4 миллиона подписчиков, поднявшись с 36,6 миллиона на конец сентября. В то же количество подписчиков ESPN+ выросло с 10,3 миллиона до 12,1 миллиона. Выручка стримингового бизнеса Disney за год выросла на 73%, до 3,5 миллиарда долларов. В то же время общая квартальная выручка Disney сократилась на 20% — до 16,25 миллиарда.

Еще один интересный момент по Disney+ — примерно 30% подписчиков составляют владельцы более доступного тарифа Disney+ Hotstar для Индии и Индонезии. По итогам квартала месячная выручка с подписчика Disney+ сократилась на 28% — до 4,03 доллара. Если исключить Disney+ Hotstar, то показатель составит 5,3 доллара — спад на 3%. С 26 марта Disney повышает цены: месячная подписка будет стоить 7,99 доллара, а годовая — 79,99 доллара. То есть, подписка в обоих случаях подорожает на доллар.

В разработке у Disney находятся 105 фильмов и сериалов, включая проекты по франшизам Marvel и «Звёздные войны». Из них 80% выйдут сразу в Disney+. Сейчас онлайн-кинотеатр работает в 36 странах по всему миру. Увы, перспективы его запуска в Украине по-прежнему неизвестны.